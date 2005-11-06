اسرائيل و اتحاديه اروپا درمورد كنترل گذرگاه رفح مذاكره مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، مسئول دفتر نخست وزير رژيم صهيونيستي با اعلام اين خبرافزود: مقامات اروپايي و اسرائيلي دراين مذاكرات به نظارت اروپايي ها برگذرگاه رفح وكنترل داخلي و خارجي فلسطينيان برنوار غزه خواهند پرداخت.

وي گفت : ما اميدواريم ظرف دوهفته مذاكره كنندگان به يك توافق دست پيدا كنند وگذرگاه رفح به طور دائم بازگشايي شود.

مسئول دفترنخست وزير اسرائيل از سفرروز چهارشنبه خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به اراضي اشغالي براي شركت در سلسله نشست هايي در اين زمينه خبر داد .

رژيم اسرائيل سه شنبه گذشته موافقت خود را با امضاي توافقنامه با مصر جهت بازگشايي گذرگاه رفح اعلام كرد.



مقامات تل آويو اعلام كردند كه حضور اروپا را تنها در گذرگاه رفح بين نوارغزه و جهان خارج مي پذيرند اما همچنان فلسطينيان با نصب دوربين هاي نظارتي اسرائيل درگذرگاه رفح مخالف هستند.

قرار است ازطرف اسرائيلي ها، شيمون پرز معاون نخست وزير رژيم صهيونيستي و از طرف فلسطيني ها يك هيات ازمقامات تشكيلات خودگردان در مذاكرات روز دوشنبه شركت كنند.

پرز بارها اعلام كرده كه خروج نيروهاي اسرائيلي از نوار غزه پايان نخواهد يافت مگر اينكه مساله گذرگاه رفح حل و فصل گردد.