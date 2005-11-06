نام وزير امور خارجه هند درميان متهمان رسوايي برنامه نفت در برابر غذا ؛ دهلي نو كميته تحقيق تشكيل مي دهد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ناتوار سينگ وزيرامورخارجه هند پس از ديدارش با نخست وزير به خبرنگاران گفت : من با مانموهان سينگ ديدار و درباره گزارش پل ولكر و مسائل فوري سياست خارجي بحث و گفتگو كردم .



پل ولكر رئيس سابق بانك مركزي آمريكا و رئيس كميته تحقيق سازمان ملل درباره برنامه نفت در برابرغذاي عراق در گزارش خود آورده است كه ناتوار سينگ و حزب كنگره از جمله در رسوايي نفت در برابر غذا ذينفع بوده اند .



وي در گزارش خود خاطر نشان مي كند كه بسياري از شركت ها و شخصيت ها با دادن رشوه به صدام اجازه يافتند كه نفت عراق را زير قيمت بازارخريداري نمايند .



روزنامه هاي هندي گزارش دادند كه نخست وزير اين كشور احتمالا يك قاضي بازنشسته را براي بررسي جزئيات اين گزارش منصوب خواهد كرد و چندين شبكه تلويزيوني نيز اعلام كردند كه اگر دستورانجام چنين تحقيقاتي صادر شود وزير امور خارجه براي كناره گيري از پست خود تحت فشار قرار خواهد گرفت .



يك منبع دولتي نيزاظهار داشت كه نخست وزيرهند درپي گفتگو با وزراي اقتصاد و علوم و فناوري كه هر دو وكيل هستند تصميم گرفته است دستور انجام تحقيقات را صادر كند .



هفته گذشته وزير امور خارجه هند درخواست مخالفان را براي كناره گيري از پست خود رد كرد و اعلام كرد: وي از اعتماد كامل سونيا گاندي رهبر حزب كنگره و مانوموهان سينگ برخوردار است .

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