به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ناتوار سينگ وزيرامورخارجه هند پس از ديدارش با نخست وزير به خبرنگاران گفت : من با مانموهان سينگ ديدار و درباره گزارش پل ولكر و مسائل فوري سياست خارجي بحث و گفتگو كردم .
پل ولكر رئيس سابق بانك مركزي آمريكا و رئيس كميته تحقيق سازمان ملل درباره برنامه نفت در برابرغذاي عراق در گزارش خود آورده است كه ناتوار سينگ و حزب كنگره از جمله در رسوايي نفت در برابر غذا ذينفع بوده اند .
وي در گزارش خود خاطر نشان مي كند كه بسياري از شركت ها و شخصيت ها با دادن رشوه به صدام اجازه يافتند كه نفت عراق را زير قيمت بازارخريداري نمايند .
روزنامه هاي هندي گزارش دادند كه نخست وزير اين كشور احتمالا يك قاضي بازنشسته را براي بررسي جزئيات اين گزارش منصوب خواهد كرد و چندين شبكه تلويزيوني نيز اعلام كردند كه اگر دستورانجام چنين تحقيقاتي صادر شود وزير امور خارجه براي كناره گيري از پست خود تحت فشار قرار خواهد گرفت .
يك منبع دولتي نيزاظهار داشت كه نخست وزيرهند درپي گفتگو با وزراي اقتصاد و علوم و فناوري كه هر دو وكيل هستند تصميم گرفته است دستور انجام تحقيقات را صادر كند .
هفته گذشته وزير امور خارجه هند درخواست مخالفان را براي كناره گيري از پست خود رد كرد و اعلام كرد: وي از اعتماد كامل سونيا گاندي رهبر حزب كنگره و مانوموهان سينگ برخوردار است .
نام وزير امور خارجه هند درميان متهمان رسوايي برنامه نفت در برابر غذا ؛ دهلي نو كميته تحقيق تشكيل مي دهد
دولت هند اعلام كرد در پي مطرح شدن نام وزير امور خارجه اين كشور در ميان كساني كه در رسوايي برنامه نفت در برابر غذاي عراق دخالت داشته اند كميته تحقيق تشكيل مي دهد.
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