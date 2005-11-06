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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

معاون حقوقي و پارلماني ناجا در گفت و گو با "مهر" خبر داد؛

مجمع نمايندگان تهران فردا با استاندار تهران و فرمانده كل ناجا ديدار مي كنند

مجمع نمايندگان تهران فردا با استاندار تهران و فرمانده كل ناجا ديدار مي كنند

معاون حقوقي و پارلماني ناجا گفت: مجمع نمايندگان استان تهران فردا با كامران دانشجو استاندار تهران و سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي تشكيل جلسه مي دهند تا مشكلات پايتخت را مورد بررسي قرار دهند.

سردار سرتيپ مهدي محمدي فرد معاون حقوقي و پارلماني ناجا در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: اين نشست به درخواست نمايندگان تهران در نهاد قانونگذاري و به ميزباني نيروي انتظامي برگزار مي شود.

وي افزود: در جلسه مشترك نمايندگان تهران، استاندار تهران و فرمانده نيروي انتظامي مسايل و مشكلات امنيتي، انتظامي و ترافيكي كلان شهر تهران مطرح شده و مورد بررسي قرار مي گيرد.

به گفته سردار محمدي فرد، اين جلسه در تداوم سلسله نشست هاي فرمانده نيروي انتظامي با نمايندگان ملت كه از ماه مبارك رمضان آغا زشده  و در راستاي بررسي اختصاصي و ارايه راهكارهاي تخصصي براي حل مشكلات موجود برگزار مي شود.

کد مطلب 249846

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