مجمع نمايندگان تهران فردا با استاندار تهران و فرمانده كل ناجا ديدار مي كنند

سردار سرتيپ مهدي محمدي فرد معاون حقوقي و پارلماني ناجا در گفت و گو با خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: اين نشست به درخواست نمايندگان تهران در نهاد قانونگذاري و به ميزباني نيروي انتظامي برگزار مي شود.

وي افزود: در جلسه مشترك نمايندگان تهران، استاندار تهران و فرمانده نيروي انتظامي مسايل و مشكلات امنيتي، انتظامي و ترافيكي كلان شهر تهران مطرح شده و مورد بررسي قرار مي گيرد.

به گفته سردار محمدي فرد، اين جلسه در تداوم سلسله نشست هاي فرمانده نيروي انتظامي با نمايندگان ملت كه از ماه مبارك رمضان آغا زشده و در راستاي بررسي اختصاصي و ارايه راهكارهاي تخصصي براي حل مشكلات موجود برگزار مي شود.