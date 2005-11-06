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۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۳۸

طلايي نيك سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي خبر داد:

فراكسيون وفاق سه شنبه موضع خود را نسبت به وزيران پيشنهادي اعلام مي كند

فراكسيون وفاق سه شنبه موضع خود را نسبت به وزيران پيشنهادي اعلام مي كند

نشست مشترك چهار وزير پيشنهادي رييس جمهور با اعضاي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، رضا طلايي نيك سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي در پايان اين نشست به خبرنگاران گفت: در اين جلسه كه با حضور دو سوم اعضا برگزار شد، هر يك از وزراي معرفي شده، اطلاعات و ديدگاه هاي تكميلي خود را علاوه بر مطالب كتبي مطرح كردند.

وي افزود: وزراي پيشنهادي همچنين به پرسش هاي نمايندگان حاضر در جلسه پاسخ دادند.

نماينده بهار و كبودرآهنگ ادامه داد: فراكسيون وفاق و كارآمدي پس از بررسي نهايي نمايندگان عضو، در روز سه شنبه با نظرسنجي كتبي موضع خود را نسبت به وزراي پيشنهادي اعلام خواهد كرد.

مخبر فراكسيون وفاق در خاتمه با بيان اين كه فراكسيون مذكور همانند گذشته بر مبناي كارشناسي منطقي و فارغ از ملاحظات جناحي و سياسي تصميم گيري مي كند، خاطرنشان كرد: فراكسيون وفاق و كارآمدي با تكيه بر مشورت جمعي و اخذ نظرات كتبي و مخفي نمايندگان عضو تصميم گيري و موضع نهايي خود را درباره راي اعتماد به وزرا اعلام خواهد كرد.

کد مطلب 249848

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