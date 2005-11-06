به گزارش خبرنگار"مهر" اين جلسه به دعوت حسين اسلامي نماينده مردم ساوه وعضو كميسيون اصل 90 مجلس ساعت 10 صبح فردا درمحل مجلس شوراي اسلامي برگزارخواهد شد و قراراست طي آن به برخي ابهامات پيرامون مسائل پيش آمده در فينال مسابقات فوتسال جام رمضان رسيدگي شود .به احتمال زياد برخي از اعضاي فراكسيون ورزش مجلس ازجمله اميررضا خادم نيزدر جلسه مذكورحضورخواهند يافت .

صادق درودگر رئيس كميته فوتسال ضمن تاييد اين خبر گفت : شخصا به عنوان عضوكوچكي ازجامعه فوتسال كشورازدعوت كميسيون اصل 90 مجلس استقبال مي كنم و آن را موقعيت بسيار مغتنمي براي طرح مشكلات و كمبودهاي فوتسال كشور مي دانم .

وي در خصوص اينكه گفته مي شود هدف ازبرپايي اين جلسه رسيدگي به برخي رفتارها و توهين ها نسبت به مديرعامل باشگاه شن ساي ساوه درجريان ديدارفينال جام رمضان بوده است گفت : در اين مسابقه هيچگونه توهيني نسبت به مديرعامل باشگاه شن سا انجام نشد و تمامي ادعاهايي كه در اين زمينه مطرح مي شود كذب محض است. با اين وجودآماده ام تا در خصوص ادعاهاي مطرح شده و برخي اظهاراتي كه پس ازاين مسابقه از سوي مديرعامل باشگاه شن سا عنوان شد و تاكنون در مقابل تمامي آنها سكوت كردم پاسخگوي اعضاي كميسيون اصل 90مجلس باشم چرا كه معتقدم :



خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد