رئيس كميته توسعه پارلمان اروپا : اسرائيل نوار غزه را به زنداني بزرگ تبديل كرده است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه البيان، لويزا مورگانتي گفت اسرائيل نوارغزه را به زنداني بزرگ تبديل كرده و ازاين منطقه به طور كامل عقب نشيني نكرده است.

رئيس كميته توسعه پارلمان اروپا تاكيد كرد عقب نشيني يكجانبه اسرائيل به معني دستيابي به صلح و پايان دادن به ادامه سيطره اسرائيل بر گذرگاه هاي مرزي و آبهاي اين منطقه نيست.

مورگانتي در كنفرانسي مطبوعاتي كه ديروزدرغزه برگزارشد تاكيد كرد حق ملت فلسطين است كه دولتي تشكيل دهد وتمام سرزمين هايي را كه از سال 1947 به اشغال درآمده است تحت كنترل درآورد .

وي در ادامه خاطرنشان كرد سهولت انتقال فلسطينيان بين كرانه باختري و نوارغزه نيز از جمله حقوقي است كه فلسطينيان بايد به آن دست يابند.

رئيس كميته توسعه پارلمان اروپا افزود نوارغزه پس از عقب نشيني اسرائيل به زنداني بزرگ تبديل شده است.

وي همچنين از جامعه بين الملل خواست تا با تحت فشار قرار دادن رژيم صهيونيستي مانع از ساخت شهرك ها و مصادره اراضي ، احداث ديوار حائل شوند و همچنين شرايط آزادي اسراي فلسطيني دربند اسرائيل را فراهم آورند.

اين مقام پارلمان اروپا درادامه اسرائيل را به توقف سياست هاي كشت و كشتار خارج از قانون( ترور) و تعهد به قوانين بين المللي فراخواند.