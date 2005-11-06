  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۱۴

توليد خودروي مگان از مرز يك ميليون دستگاه گذشت

توليد خودروي مگان 2 در كارخانه دوئي در شمال فرانسه در ماه سپتامبر 2005 از مرز يك ميليون دستگاه گذشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، توليد خودروي مگان در مركز دوئي از ماه ژوئن 2002 شروع شده و در حال حاضرروزانه دو هزارو 75 خودرو در اين مركز توليد مي شود.

بر اساس اين گزارش، در سال 2004 ، تعداد 470 هزارخودروي مگان در مركزدوئي توليد شد.

 

کد مطلب 249860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها