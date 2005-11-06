توليد خودروي مگان از مرز يك ميليون دستگاه گذشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، توليد خودروي مگان در مركز دوئي از ماه ژوئن 2002 شروع شده و در حال حاضرروزانه دو هزارو 75 خودرو در اين مركز توليد مي شود.
بر اساس اين گزارش، در سال 2004 ، تعداد 470 هزارخودروي مگان در مركزدوئي توليد شد.
توليد خودروي مگان 2 در كارخانه دوئي در شمال فرانسه در ماه سپتامبر 2005 از مرز يك ميليون دستگاه گذشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، توليد خودروي مگان در مركز دوئي از ماه ژوئن 2002 شروع شده و در حال حاضرروزانه دو هزارو 75 خودرو در اين مركز توليد مي شود.
بر اساس اين گزارش، در سال 2004 ، تعداد 470 هزارخودروي مگان در مركزدوئي توليد شد.
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