توليد خودروي مگان از مرز يك ميليون دستگاه گذشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، توليد خودروي مگان در مركز دوئي از ماه ژوئن 2002 شروع شده و در حال حاضرروزانه دو هزارو 75 خودرو در اين مركز توليد مي شود.

بر اساس اين گزارش، در سال 2004 ، تعداد 470 هزارخودروي مگان در مركزدوئي توليد شد.