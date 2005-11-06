برنامه كلاس مربيگري پيشرفته بين المللي واترپلو و رقابتهاي ليگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" برنامه زمان بندي شده كلاس مربيگري پيشرفته بين المللي واترپلو وهفته نخست از دوربرگشت ليگ واترپلوي باشگاههاي برتركشور اعلام شد.

دوره مربيگري پيشرفته بين المللي واترپلو:

مراسم افتتاحيه اين كلاس روزسه شنبه 17 آبان ماه جاري درساعت 15 وبمدت دوساعت در استخرمجموعه ورزشي آزادي برگزار خواهد شد. ضمن اينكه مراسم افتتاحيه رسمي اين كلاسها روزچهارشنبه 18 آبانماه جاري، ساعت 15 لغايت 16 بعدازظهر درسالن همايش هاي آكادمي ملي المپيك برگزار مي شود.

لازم به يادآوري است: كلاس فوق از روز 17آبانماه جاري و بمدت شش روز ازساعت 12-30/9 و15-17 بعدازظهر دراستخر مجموعه ورزشي آزادي برگزارمي شود.

برنامه مسابقات ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشور:

پنجشنبه 19 آبان:

بلكا شرق زنجان - پالايش نفت آبادان، ساعت 16 بعدازظهر استخرمجموعه ورزشي آزادي

جمعه 20 آبان:

دانشگاه آزاد تهران - شهرداري كرمان ساعت 16 بعدازظهر استخرمجموعه ورزشي آزادي