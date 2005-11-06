جلسه رسيدگي به اتهامات مديران مسئول 4 نشريه برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، جلسه رسيدگي به كيفرخواست هاي صادره عليه مديران مسئول هفته نامه هاي رايزن جوان و قلم معلم و روزنامه هاي همبستگي و ابرار صبح امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان و به رياست محمد صارمي برگزار گرديد.

بنابراين گزارش ، هيئت منصفه مطبوعات پس از استماع اظهارات نماينده دادستان عمومي و انقلاب تهران و دفاعيات مديران مسئول نشريات مذكور وارد شور شد و در پايان با اكثريت آراء مدير مسئول هفته نامه رايزن جوان را در خصوص اتهام توهين به مقدسات اسلام مجرم شناخت و نيز مستحق تخفيف دانت.

همچنين در ادامه اين دادگاه ، هيئت منصفه مطبوعات مدير مسئول روزنامه همبستگي را در خصوص اتهام نشر اكاذيب مجرم شناخت و مستحق تخفيف دانست.

شايان ذكر است ، افزون بر اين در مورد ساير اتهامات مدير مسئول روزنامه همبستگي دائر بر تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، توهين به افراد و نهادها، تحريص و تشويق افراد و گروهها به اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران مجرم تشخيص نداد.

همچنين، هيئت منصفه مطبوعات مدير مسئول روزنامه ابرار را در خصوص اتهام تخلف از مقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي با اكثريت آراء مجرم تشخيص نداد.

هيئت منصفه مطبوعات در خصوص اتهام مدير مسئول هفته نامه قلم معلم كه جلسه رسيدگي آن در تاريخ 7/2/83 در همين شعبه برگزار گرديده بود و هيئت منصفه مطبوعات وقت، اظهار نظر در مورد مدير مسئول نشريه مذكور را موكول به استعلام از يكي از مراجع رسمي نموده بود و پاسخ استعلام مذكور پس از تصويب قانون هيئت منصفه مصوب مجلس ششم شوراي اسلامي به دادگاه واصل گرديده بود ؛ رسيدگي نموده و پس از بررسي لازم مدير مسئول نشريه مذكور را به اتفاق آراء مجرم تشخيص نداد.

گفتني است ، در خاتمه جلسه رسيدگي كيفرخواست صادره عليه مدير مسئول روزنامه نسيم صبا كه قرار بود در روز جاري برگزار شود ؛ بلحاظ عدم حضور مدير مسئول اين نشريه عليرغم ابلاغ قانوني احظاريه و رعايت انتظار كافي برگزار نگرديد و به تاريخ ديگري موكول شد.