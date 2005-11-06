به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان، روزنامه مليت مدعي شد كه در اين سند تركيه از پيشرفت هاي منظم در برنامه هسته اي ايران براي اهداف غير مسالمت آميز كه ممكن است تهديدهايي براي تركيه به شمار آيد، ابراز نگراني كرده است.

بر اساس اين ادعا، در سند مذكور از توسعه موشك هاي شهاب 3 ايران در زمان هاي اخير كه برد آن به 1300 كيلومتر مي رسد، ابراز نگراني شده است.



اين سند بر اساس ادعاي روزنامه مليت به اين نكته اشاره مي كند كه داده هاي اطلاعاتي واصله به تركيه نشان مي دهد كه ايران در فعاليت هاي خود براي توليد نسل جديدي از موشك هاي شهاب 4 و شهاب 5 ادامه مي دهد كه نگراني آنكارا را در اين زمينه افزايش مي دهد.



در اين چارچوب يكي از خوانندگان روزنامه البيان از اردن با انتقاد شديد از اين موضعگيري تركيه نوشته است: متاسفانه تركيه از كشورهاي بزرگ اسلامي است كه به كشور اسلامي همسايه خود هشدار مي دهد كه اين مساله به دليل جلب رضايت غرب صورت مي گيرد.