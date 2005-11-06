ادامه تحصيل فرهنگيان فراهم شد / اختصاص 50 درصد ظرفيت روزانه دانشگاههاي تربيت معلم به معلمان

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس ماده 11 اين تفاهم نامه، تمامي مراكز تربيت معلم مصوب شوراي گسترش آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط و بر اساس نياز آموزش و پرورش در دوره كارداني به روش هاي حضوري و نيمه حضوري، نسبت به پذيرش دانشجوي متعهد خدمت و يا اختصاص ظرفيت براي ادامه تحصيل فرهنگيان دارنده مدرك تحصيلي ديپلم اقدام مي نمايند.

بنابراين گزارش، علاوه بر مراكز تربيت معلم كه تاكنون از شوراي گسترش آموزش عالي مجوز اجراي دوره كارشناسي ناپيوسته دريافت نموده اند، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اجراي دوره كارشناسي ناپيوسته در ساير مراكز تربيت معلم كه از شرايط لازم براي اجراي دوره مذكور برخوردار باشند، با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي موافقت خواهد نمود.

بر اساس ماده 3 اين تفاهم نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي ارتقاي تحصيلي معلمان از ديپلم به كارشناسي، به تعدادي مراكز تربيت معلم در سطح كشور به تشخيص شوراي گسترش آموزش عالي در صورتي كه حائز شرايط لازم براي برگزاري دوره كارشناسي پيوسته باشند مجوز پذيرش دانشجو از ميان معلمان واجد شرايط اعطا مي كند.

طبق اين تفاهم نامه، تمامي ظرفيت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در دوره هاي كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد ناپيوسته به رف نياز وزارت آموزش و پرورش در رشته هاي مختلف اختصاص مي يابد.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اعطاي مجوز اجراي دوره هاي ياد شده در رشته هاي مورد نظر وزارت آموزش و پرورش مساعدت و همراهي لازم را معمول خواهد داشت.

همچنين در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ، تمامي ظرفيت شبانه و پنجاه درصد از ظرفيت روزانه دانشگاه هاي تربيت معلم كشور براي ارتقاي تحصيلي معلمان اختصاص مي يابد.

در ماده 15 اين تفاهم نامه عنوان شده است به منظور ارتقاي تحصيلي معلمان، تمامي ظرفيت دانشگاه هاي تربيت معلم كشور در دوره كارشناسي پيوسته در رشته هاي كاملا مرتبط با نيازهاي آموزش و پرورش از قبيل آموزش و پرورش ابتدايي، علوم تربيتي و راهنمايي و مشاوره به فرهنگيان تعلق گرفته است.

بر اساس اين تفاهم نامه، علاوه بر سهميه هاي كنوني مورد عمل براي معلمان در آزمون سراسري كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي كشور بخشي از ظرفيت شبانه دانشگاههاي كشور در دوره ي كارشناسي ارشد در رشته هاي مختلف، حسب اعلام نياز وزارت آموزش و پرورش و با هماهنگي دانشگاه مربوطه به فرهنگيان تعلق مي گيرد. هزينه تحصيل پذيرفته شدگان در ظرفيت هاي ياد شده بر عهده آنان خواهد بود.