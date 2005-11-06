اولين جشنواره تئاتر مددجويان زندانهاي استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر " مهر" از كرج ؛ اين جشنواره به منظور كشف استعدادهاي نهفته مددجويان ، ايجاد رقابت سالم هنري بين مددجويان و پر كردن اوقات فراغت بين آنان برگزار شد.

در پايان اين جشنواره در رشته بازيگري محمد حكمت و محمد رحيم زاده از زندان رجائي شهر به خاطر بازي در نمايش شيشه هاي دودي به ترتيب مقام هاي اول ودوم را كسب كردند ، سيد امجد ميرلوحي از بازداشتگاه اوين به خاطر بازي در نمايش آخرين شب سوم شد .

در رشته نويسندگي و كارگرداني حسين خدادادي براي كارگرداني شيشه هاي دودي اول شد ، سيد امجد مير لوحي كارگردان نمايش آخرين شب دوم شد و احمد بافكار كارگردان نمايش ناقوس ابليس رتبه سوم كارگرداني را به دست آورد.

حسين خدادي در طراحي لباس نمايش شيشه هاي دودي مقام اول را به دست آورد و هيأت داوران در اين بخش انتخاب ديگري نداشت .

در پايان نمايش شيشه هاي دودي از زندان رجائي شهر ، آخرين شب از زندان اوين، ناقوس ابليس از ندامتگاه مركزي كرج به ترتيب اول تا سوم شدند.

اختتاميه اين جشنواره با حضور مسئولان فرهنگي ، كارشناسان هنري اداره كل فرهنگي و هنري سازمان زندانها و مددجويان زندان رجائي شهر در كرج برگزار شد .