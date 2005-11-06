به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در اين نامه ضمن ارزيابي روند تعاملات گذشته با استقبال از انجام مذاكرات معقول و سازنده در چارچوب قوانين و مقررات بين المللي، ضرورت دستيابي جمهوري اسلامي ايران به حقوق مشروع و قانوني ملت و تامين منافع ملي كشور را مورد تاكيد قرار داده است.
با تاكيد بر ضرورت انجام مذاكرات معقول و سازنده ؛
نامه لاريجاني به وزيران خارجه سه كشور اروپايي ارسال شد
نامه مهم دبير شوراي عالي امنيت ملي خطاب به وزيران خارجه سه كشور اروپايي با تاكيد بر ضرورت انجام مذاكرات، تحويل سفراي آن كشورها در تهران شد.
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