نامه لاريجاني به وزيران خارجه سه كشور اروپايي ارسال شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در اين نامه ضمن ارزيابي روند تعاملات گذشته با استقبال از انجام مذاكرات معقول و سازنده در چارچوب قوانين و مقررات بين المللي، ضرورت دستيابي جمهوري اسلامي ايران به حقوق مشروع و قانوني ملت و تامين منافع ملي كشور را مورد تاكيد قرار داده است.