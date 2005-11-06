هياتي از اتحاديه اروپا وارد گذرگاه مرزي رفح در فلسطين اشغالي شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، شيمون پرزمعاون اول آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي امروز با نمايندگاني ازاتحاديه اروپا درمورد ازسرگيري فعاليت گذرگاه رفح بين نوارغزه و مصر تحت نظارت اروپا به مذاكره پرداختند.

پرزتاكيد كرد تمامي طرف هاي ذيربط ازجمله اسرائيلي ها وفلسطيني ها تمايل دارند به اختلافات موجود درمورد گذرگاه رفح در اسرع وقت ممكن پايان داده شود.

وي درادامه خاطر نشان كرد درصورتيكه ساكنان اسرائيلي از امن وامان بهرمند شوند ، اسرائيل به برقراري صلح و ثبات درنوارغزه اهتمام مي ورزد.

شايان ذكراست صبح روزگذشته هياتي از سوي اتحاديه اروپا از جمله كارشناسان فرانسوي به منظور نصب دوربين هاي كنترل از راه دور با هدف ازسرگيري فعاليت هاي گذرگاه مرزي رفح وارد اين منطقه شدند.

اين درحالي است كه خبرگزاري عربستان اعلام كرده بود اين گذرگاه فردا موقتا به مدت چند ساعت به طور آزمايشي بازگشايي مي شود.

همچنين منابع فلسطيني خاطر نشان كردند توافقاتي بعمل آمده است تا اين گذرگاه به طور24 ساعته و به طور دائمي از تاريخ 25 ماه جاري بازگشايي شوند.