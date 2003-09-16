مهمترين عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الشرق الاوسط

- پاول از رهبران كرد خواست با اعزام نيروي تركيه به عراق موافقت كنند.

- تلويزيون ابوظبي : بابت مصاحبه با صحاف پولي به وي نمي دهيم .

- كشته شدن 67 زنداني و زخمي شدن 20 تن ديگر در بزرگترين آتش سوزي زندانهاي عربستان

- واشنگتن از كره جنوبي خواست حداكثر 1200 نيرو به عراق اعزام كند.

- فلسطينيان ازشوراي امنيت خواستند امنيت عرفات را تضمين كنند.

- آث ميلان مدافع عنوان قهرماني اروپا از عنوان خود در مقابله با آژاكس دفاع مي كند.

- شكست مذاكرت سازمان تجارت جهاني در كانكن

* الحيات

- پاول ، سوريه را متهم كرد كه تلاش هاي جدي براي مقابله با فعاليتهاي تروريستي انجام نداده است .

- سوريه آمادگي خود را براي همكاري در چارچوب خواسته هاي معقولانه خود با آمريكا اعلام كرد.

- پاول از تعيين زمان بازگرداندن حاكميت به عراقي ها خودداري كرد و به وجود حساسيت حضور نظاميان تركيه در عراق اعتراف كرد.

- حماس نحوه پيوستن به دولت احمد قريع را بررسي مي كند و اسراييل لحن شديد خود در مورد تبعيدعرفات را تقليل داد.

- يك نظامي آلبانيايي و 13 عراقي در حمله مردان ناشناس در شمال عراق زخمي شدند.

- دو حمله موشكي عليه مواضع نظاميان آمريكايي در بغداد

- با از سرگيري تحقيقات ، بلر با دشواريهايي مواجه مي شود.

- واشنگتن به اتباع خود توصيه كرد ، اقدامات احتياط آميز را در مغرب انجام دهند.

- سه كشته و شمار زيادي زخمي در عمليات گروگان گيري در ژاپن

- نصر الله : مذاكرات براي آزادي اسراي ما در زندانهاي اسراييل همچنان ادامه دارد.

- در صورتي كه اسراييل همچنان به كمكهاي مالي خود براي ساخت شهرك ادامه دهد ، واشنگتن اسراييل را مجازات مالي مي كند .

- آزادي 500 گروگان در سودان در مدت يك سال

- ورزشكستگي يك خانواده را وادار به خودكشي كرد.

* الزمان

- شركت وينيل آمريكا آموزش اولين گروه 750 نفره عراقي را تكميل مي كند.

- شوراي حكومت انتقالي عراق درنجف نشست امنيتي برگزار كرد.

- يك نظامي آمريكايي دربعقوبه كشته شد.

- فرمانده پليس خالديه عراق در راه فلوجه ترور شد.

- قاهره به كارگران مصري اجازه داد براي كار به عراق سفر كنند.

- واشنگتن ازكره جنوبي درخواست كرد نيروي نظامي به عراق اعزام كند.

- تيراندازي در هتلي در موصل

- نمايندگان شوراي حكومت انتقالي عراق دردوحه

- ايران پايبندي كامل خود را به معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي اعلام كرد.

- اولين تابستان الجزاير كه خشونت كاهش يافت .

- بانك مركزي اردن خواستار بلوكه شدن معاملات بانكهاي اردن با مسوولان حماس شد.

- 67 كشته در آتش سوزي يكي از زندانهاي رياض

- نظاميان آمريكايي 15 تن از بقاياي طالبان را به قتل رساندند.

* القدس العربي

- حكيم پرده از توطئه جنگ داخلي درعراق برداشت .

- بحرالعلوم بار ديگر در نشست شوراي حكومت انتقالي عراق شركت مي كند.

- سپاه بدر مسووليت امنيت نجف را بر عهده مي گيرد.

- فرمانده پليس خالديه عراق كشته شد.

- نظاميان آمريكايي خبرنگار روزنامه القدس العربي را بازداشت كردند.

- 67 تن بر اثر وقوع آتش سوزي عظيم در زندان رياض كشته شدند.

- اسراييل تحت فشارهاي بين المللي به طور موقت از تصميم خود براي تبعيد عرفات عقب نشيني كرد.

- اردن اموال رهبران حماس و سازمانهاي كمك رساني اسلامي را بلوكه مي كند.