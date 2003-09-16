مهمترين عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الشرق الاوسط
- پاول از رهبران كرد خواست با اعزام نيروي تركيه به عراق موافقت كنند.
- تلويزيون ابوظبي : بابت مصاحبه با صحاف پولي به وي نمي دهيم .
- كشته شدن 67 زنداني و زخمي شدن 20 تن ديگر در بزرگترين آتش سوزي زندانهاي عربستان
- واشنگتن از كره جنوبي خواست حداكثر 1200 نيرو به عراق اعزام كند.
- فلسطينيان ازشوراي امنيت خواستند امنيت عرفات را تضمين كنند.
- آث ميلان مدافع عنوان قهرماني اروپا از عنوان خود در مقابله با آژاكس دفاع مي كند.
- شكست مذاكرت سازمان تجارت جهاني در كانكن
* الحيات
- پاول ، سوريه را متهم كرد كه تلاش هاي جدي براي مقابله با فعاليتهاي تروريستي انجام نداده است .
- سوريه آمادگي خود را براي همكاري در چارچوب خواسته هاي معقولانه خود با آمريكا اعلام كرد.
- پاول از تعيين زمان بازگرداندن حاكميت به عراقي ها خودداري كرد و به وجود حساسيت حضور نظاميان تركيه در عراق اعتراف كرد.
- حماس نحوه پيوستن به دولت احمد قريع را بررسي مي كند و اسراييل لحن شديد خود در مورد تبعيدعرفات را تقليل داد.
- يك نظامي آلبانيايي و 13 عراقي در حمله مردان ناشناس در شمال عراق زخمي شدند.
- دو حمله موشكي عليه مواضع نظاميان آمريكايي در بغداد
- با از سرگيري تحقيقات ، بلر با دشواريهايي مواجه مي شود.
- واشنگتن به اتباع خود توصيه كرد ، اقدامات احتياط آميز را در مغرب انجام دهند.
- سه كشته و شمار زيادي زخمي در عمليات گروگان گيري در ژاپن
- نصر الله : مذاكرات براي آزادي اسراي ما در زندانهاي اسراييل همچنان ادامه دارد.
- در صورتي كه اسراييل همچنان به كمكهاي مالي خود براي ساخت شهرك ادامه دهد ، واشنگتن اسراييل را مجازات مالي مي كند .
- آزادي 500 گروگان در سودان در مدت يك سال
- ورزشكستگي يك خانواده را وادار به خودكشي كرد.
* الزمان
- شركت وينيل آمريكا آموزش اولين گروه 750 نفره عراقي را تكميل مي كند.
- شوراي حكومت انتقالي عراق درنجف نشست امنيتي برگزار كرد.
- يك نظامي آمريكايي دربعقوبه كشته شد.
- فرمانده پليس خالديه عراق در راه فلوجه ترور شد.
- قاهره به كارگران مصري اجازه داد براي كار به عراق سفر كنند.
- واشنگتن ازكره جنوبي درخواست كرد نيروي نظامي به عراق اعزام كند.
- تيراندازي در هتلي در موصل
- نمايندگان شوراي حكومت انتقالي عراق دردوحه
- ايران پايبندي كامل خود را به معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي اعلام كرد.
- اولين تابستان الجزاير كه خشونت كاهش يافت .
- بانك مركزي اردن خواستار بلوكه شدن معاملات بانكهاي اردن با مسوولان حماس شد.
- 67 كشته در آتش سوزي يكي از زندانهاي رياض
- نظاميان آمريكايي 15 تن از بقاياي طالبان را به قتل رساندند.
* القدس العربي
- حكيم پرده از توطئه جنگ داخلي درعراق برداشت .
- بحرالعلوم بار ديگر در نشست شوراي حكومت انتقالي عراق شركت مي كند.
- سپاه بدر مسووليت امنيت نجف را بر عهده مي گيرد.
- فرمانده پليس خالديه عراق كشته شد.
- نظاميان آمريكايي خبرنگار روزنامه القدس العربي را بازداشت كردند.
- 67 تن بر اثر وقوع آتش سوزي عظيم در زندان رياض كشته شدند.
- اسراييل تحت فشارهاي بين المللي به طور موقت از تصميم خود براي تبعيد عرفات عقب نشيني كرد.
- اردن اموال رهبران حماس و سازمانهاي كمك رساني اسلامي را بلوكه مي كند.
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : مهمترين عناوين امروز سه شنبه روزنامه هاي الشرق الاوسط ، الحيات ، الزمان و القدس العربي به اين شرح است .
* الشرق الاوسط
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