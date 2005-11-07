







سراينده شعر مشهور " گاهي دلم براي خودم تنگ مي شود " در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در اين كه بايد دغدغه ها و مشكلات اهل قلم مورد توجه قرار بگيرد و يا حداقل اين قشر هم بتوانند مانند ساير اقشار جامعه از قوانين و تسهيلات اجتماعي استفاده كنند ، هيچ ترديدي نيست .محمد علي بهمني ، غزلسراي معاصر تصريح كرد : من چندان با قوانين مربوط به كار يا تامين اجتماعي آشنايي و سر و كار خاصي نداشته ام ، فقط مي توانم بگويم همين به يادم مي آيد كه دائما پول ويزيت پزشك داده ام !اين شاعر كه در شهر بندرعباس اقامت دارد ، با اشاره به اين كه نبايد نويسندگان و شاعران به اين دليل كه مشمول قانون كار و امور اجتماعي قرار نمي گيرند ، ازمزايا و تسهيلات اجتماعي محروم شوند ، ياد آور شد : واقعيت امر اين است كه " اهل قلم " استخدام همه جا هستند ، در عين اين كه شايد ظاهرا به استخدام هيچ موسسه ، اداره يا سازماني درنيامده باشند ، اين عده استخدام قلوب مردم هستند ، مردمي كه در همه جا حضور دارند و از حاميان و مشوقان واقعي اهل قلم هستند ، پس چرا نبايد - يا نتوانند - از اين موقعيت سودمند قانوني ، مانند ساير اقشار جامعه استفاده كنند ؟محمد علي بهمني در پايان گفت و گو با مهر ، گفت : موضوع اخير، يعني ضرورت احتساب دوسال خدمت سربازي به عنوان سنوان بيمه تامين اجتماعي در مورد خود من و بسياري از اهل قلم كه سالهاي عمرشان را در خدمت به فرهنگ عمومي سپري كرده اند و سن و سالي از آنها گذشته است ، مي تواند بسيارموثرو دلگرم كننده باشد ، مسئولان فرهنگي كشور بايد در اين زمينه تدابيري در راستاي حمايت از اهل قلم اتخاذ كنند و حمايت قانوني از نويسنده و شاعر را جدي تر بگيرند .