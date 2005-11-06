سخنگوي هيات رييسه مجلس در گفت وگو با "مهر": مجلس منتظر است 4 وزير سوابق مديريتي و برنامه هاي آينده خود را ارائه دهند// نمايندگان روي نفت و آموزش و پرورش حساسيت خاصي دارند

محسن كوهكن در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص صلاحيت وزراي پيشنهادي رييس جمهور گفت : چون 4 وزير معرفي شده، چهره هاي شناخته شده و معروفي نيستند، نمايندگان مجلس منتظرند تا ببينند چه سوابق كاري و مديريتي را ارائه مي دهند و ارتباط مدرك تخصصي اينها با وزارتخانه اي كه معرفي شده اند، چيست و مهمترين برنامه هايي كه ارائه مي دهند، كدام است.

وي در عين حال افزود: به نوعي هيچ گونه پيش داوري مثبت و يا منفي در مورد اقبال مجلس به اين چهار وزير وجود ندارد.

عضو هيات رييسه مجلس اضافه كرد: به نظر مي رسد سكوت ناشي از عدم اظهار نظر هاي صريح نسبت به اين چهر وزير به اين بر مي گردد كه نمايندگان مجلس منتظرند كارنامه ، سوابق ، نوع مديريت آنها را به همراه برنامه هاي آتي وزارتخانه ذيربط بببينند، بعد اظهار نظر كنند.

كوهكن به سه نشست فراكسيون اصولگرايان براي بررسي صلاحيت اين چهار وزير اشاره كرد و گفت: صبح امروز شوراي مركزي فراكسيون ، فردا كميته سياسي و پس فردا در مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان، بررسي ها صورت مي گيرد و قبل از آنها، هيچ بررسي خاصي انجام نشده است.

عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان در پاسخ به اين سوال كه آيا رايزني اوليه اي براي اين چهار وزير با فراكسيون انجام شده يا خير،گفت : مجمع فراكسيون مصوب كرده كه براي وزارتخانه ها فرد يا افرادي را به دولت معرفي يا پيشنهاد نكند و سياست صبر و انتظار را پيشه كرده تا گزينه هاي معرفي شده را بررسي و سپس اعلام نظر كنند.

نماينده لنجان از پيش بيني راي اعتماد مجلس به اين چهار وزير خودداري كرد و گفت: نمي توان در مورد ميزان راي اين چهار زير پيش بيني خاصي داشت.

كوهكن ادامه داد: اين چهار وزارتخانه از حساسيت و اهميت خاصي برخودارند و در بين اين چهار وزارتخانه، حساسيت عمده روي وزارت آموزش و پرورش و وزارت نفت است.

وي تصريح كرد: در حوزه آموزش و پرورش نمايندگان مي خواهند ببينند فردي كه مي خواهد وزير شود تا چه ميزان توانمند است و تا چه حد مي تواند پاسخگوي مطالبات فرهنگيان باشد و چه قدر توان برطرف كردن چالش هاي نظام آموزش و پرورش را دارد.

اين عضو هيات رييسه مجلس در خصوص وزير پيشنهادي نفت نيز گفت: در حوزه وزارت نفت انتظار نمايندگان مجلس آن است كه فردي كه مي خواهد تصدي اين وزارتخانه را بر عهده بگيرد، از توانايي و مديريت اين كار برخوردار باشد.

كوهكن با تاكيد بر اينكه حساسيت مجلس روي توان فرد معرفي شده است ، افزود: اينكه وزير در اين وزارتخانه كليدي با گستردگي زياد و شركتهاي مختلف، قدرت هماهنگي و برنامه ريزي داشته باشد و سالم و مورد اعتماد دولت و مجلس باشد مهم است و بايد ببينيم وزير پيشنهادي براي اين وزارتخانه، تا چه ميزان مي تواند نظر نمايندگان را تامين كند و چگونه مي خواهد حوزه نفت را مديريت كند.