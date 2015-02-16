جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه حضور نژاد فلاح در باشگاه پرسپولیس با هماهنگی هیات مدیره صورت گرفته یا خیر؟، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: حتما در این باره یک هماهنگی صورت گرفته بوده که این اتفاق رخ داده است. در این باره تبادل فکر انجام گرفته اما آنچه که مهم است وضعیت باشگاه است که باید هرچه سریعتر به سر و سامان برسد. باشگاه باید سریعتر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا از این شرایط نجات پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امیدوار هستید که بخش خصوصی در مرحله دوم مزایده اقدام به خرید این باشگاه کند؟، خاطرنشان کرد: مطمئن باشید این کار صورت می‌گیرد. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس فقط برای عوام مردم نیستند بلکه برخی خواص هم هستند که در شرایط اینچنینی وارد می‌شوند. پرسپولیس با ورود این افراد می‌تواند شرایط باشگاه را پیدا کند.

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص مذاکره با برانکو نیز یادآور شد: در این باره در هیات مدیره حرفی به میان نیامده و چیزی نشنیده‌ام.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای هیات مدیره این باشگاه در پی اتفاقات اخیر به طور جمعی استعفا کرده‌اند؟، تاکید کرد: من خصوص استعفای جمعی حرفی از کسی نشنیده‌ام و واقعا در این باره اطلاعی ندارم.

کاشانی در خصوص اینکه گفته بود رئیس هیات مدیره این باشگاه نیست، گفت: هر فردی باید در جایی که مشغول به کار است مفید واقع شود تا به اهداف خود برسد. عنوان هیچ وقت به کسی شخصیت نمی‌دهد. انشاءالله که تصمیمات گرفته شده ختم به خیر شود و سیاستگذاری‌های صورت گرفته باعث شوند پرسپولیس به روزهای خوب خود بازگردد.