پیوستن سیدحسن خمینی به شبکه اجتماعی داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی فرهنگسازی برای استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی و حضور در این شبکه ها، بسیاری از مسئولان و بزرگان کشور به عضویت رسمی این شبکه های اجتماعی درآمده اند.

هم اکنون حجت الاسلام سیدحسن خمینی - نوه امام (ره) - نیز صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی تبیان را راه اندازی کرد.

وی در نخستین پست در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی تبیان، این صفحه را تریبونی عنوان کرد که بتواند با مردم سخن بگوید و نوشت: "اینجا تریبونی است تا با شما در آن سخن بگوییم از خوبی ها و زیبایی ها، باشد که به آینده ای بهتر رهنمون شویم. "

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بیش از یک سال است که در شبکه اجتماعی تبیان http://net.tebyan.net صفحه رسمی دارد.