مجله مهر: «سازه مخفی بینی» ابزاری برای زیباتر نشان دادن بینی شماست. این اختراع از یک جفت سازه منحنی شکل و قابل انعطاف ساخته شده است که آن را درون سوراخهای بینی قرار میدهید و به وسیله آن بینی شما باریکتر و سربالاتر به نظر میرسد. این سازه که فشار ملایمی به بینی شما وار میکند، نوک آن را بالاتر میبرد و سوراخهای آن را باریکتر نشان میدهد. سازه مخفی بینی، باعث میشود که بینی شما ظاهر جذابتری داشته باشد؛ در عین حال با صورت شما هم هماهنگی داشته باشد.
از مزیتهای این سازه، این است که دیده نمیشود؛ گرچه تغییرات چشمگیری هم در فرم و سایز بینی شما ایجاد نمیکند. این سازه به درد کسانی میخورد که میخواهند بینیشان سربالاتر و تیزتر به نظر بیاید و به همین دلیل به نظر میرسد که این اختراع بیشتر در بین آسیاییها طرفدار پیدا کند.
سازندگان این سازه ادعا میکنند که با یک عمل ساده در ظرف 20 ثانیه میتوان این ابزار را در بینی قرار داد یا آن را برداشت. این سازه قابل استفاده در هر مکان و موقعیتی مانند شنا کردن، دراز کشیدن، کار کردن و هر گونه فعالیت بدنی است. شاید به نظر برسد که سازه زیباکننده بینی تنها قابلیت استفاده برای کوتاه مدت را دارد؛ اما اینگونه نیست و زمان استفاده از آن میتواند طولانی هم باشد؛ چون به مرور فرد احساس راحتی بیشتری با آن میکند و به آن عادت میکند. یکی از موسسان این کمپانی در وبسایت خود نوشته که 15 سال است که از این محصول استفاده میکند و از نتایج آن راضی است!
پس از موفقیت این سازه در کره، به سرعت درجهان هم مشهور شد. این محصول اکنون در پنج سایز به بازار عرضه میشود.
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