لايحه پيشگيري از وقوع جرم رد شد/ متكي با پيام رييس جمهور به سوريه سفر مي كند

كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به خبرنگار پارلماني "مهر" گفت : وزير امور خارجه در اين سفر حامل پيام مهمي از سوي دكتر احمدي نژاد در راستاي تقويت سوريه خواهد بود.



جلالي همچنين افزود : كليات لايحه پيشگيري از وقوع جرم در جلسه امروز به عنوان كميسيون فرعي مطرح و رد شد.



وي با اشاره به اينكه اين لايحه بنا به پيشنهاد قوه قضاييه توسط دولت به مجلس ارائه شده بود در خصوص دلايل رد اين لايحه اظهار داشت : كميسيون معتقد بود اولا لايحه بحث كارشناسي لازم را ندارد ، دوم اينكه در آن حوزه جرائم امنيتي ، سياسي و صنفي پيش بيني هاي لازم انجام نشده، سوم بر اساس اصل 156 قانون مسووليت پيشگيري از وقوع جرم صراحتا بر عهده قوه قضاييه است و واگذاري مسووليت به نهاد ديگر خلاف قانون محسوب مي شود.



مخبر كميسيون غيرقابل اجرا بودن مصوبه را به عنوان ديگر دليل رد آن در كميسيون برشمرد و در اين باره توضيح داد" در بند 3 لايحه اعضاي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم رييس جمهور و يكي از معاونان وي، رييس قوه قضاييه و يكي از معاونان وي و رييس مجلس و يكي از نواب وي اعلام شده اند در حاليكه تجربه نشان داده است مسووليت ها در شوراهايي در اين سطح بالا چندان قابليت اجرايي ندارند و اساسا تشكيل نشست هايي در اين سطح همانگونه كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ديده شد، چندان ساده نيست.



جلالي بررسي لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در زمينه همكاري هاي بهداشتي و پروتكل الحاقي به موافقتنامه همكاري هاي بهداشتي بين دو دولت در مورد اشتغال متخصصان بهداشتي ايران در آفريقاي جنوبي را از ديگر مباحث مطرح در جلسه عصر امروز كميسيون به عنوان كميسيون فرعي برشمرد و از تصويب آن خبر داد.



به گفته وي، همچنين در اين جلسه از باقري معاون عربي آقريقايي وزير امور خارجه دعوت شد تا در خصوص تحولات منطقه به ويژه اوضاع سوريه گزارش دهد.



مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به فشارهاي اخير وارد بر اين كشور از سوي آمريكا گفت : اعضاي كميسيون بر اين عقيده اند كه اين نوع فشارها به سوريه به اين دليل است كه دمشق نظام سلطه بين المللي را نپذيرفته و مي خواهد مستقل و بر سرنوشت خود حاكم باشد.



وي افزود : اين فشارها براي توقف جريان مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي و باز كردن مسير زياده خواهي هاي اين رژيم است .



جلالي در خاتمه تاكيد كرد: به عقيده اعضاي كميسيون امنيت ملي در اين موقعيت تقويت سوريه ضروري است و بايد راهكارهاي مختلفي براي اين تقويت انديشيده شود.