تیم فوتبال ایرانجوان خورموج به دور دوم لیگ دسته ۲ کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز یک بازی حساس بین دو تیم ایرانجوان خورموج و شهرداری کامیاران کردستان در ورزشگاه تختی شهر خورموج با حضور بیش از سه هزار تماشاگر خونگرم برگزار شد.

وی افزود: این بازی برای هر دو تیم حساس بود و تیم مهمان در صورت مساوی هم به مرحله بعد صعود می کرد اما تیم ایرانجوان خورموج حتما باید بازی را با اختلاف دو گل می برد تا به مرحله بعدی صعود کند.

عباسی بیان کرد: بازی در نیمه اول با حمایت‌های بی دریغ تماشاگران توسط ایرانجوانی‌ها به خوبی شروع شد و توانستند چندین موقیت خطر ناک بر روی دروازه حریف ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: اگر بازیکنان ایرانجوان کمی بیشتر دقت می کردند در همان نیمه اول می توانستند سه گل به ثمر برسانند اما موفق به انجام این کار نشدند و بازی با بدون گل به پایان رسید.

عباسی اضافه کرد: با شروع نیمه دوم این ایرانجوان بود که بازی را هجومی آغاز کرد و توانست در دقیقه ۵۵ بازی توسط باغبانی یک بر صفر جلو بیفتد و شادی را ورزشگاه بیاورد.

وی تصریح کرد: بازیکنان ایرانجوان که روحیه خوبی گرفته بودند توانستند در دقیقه ۷۵ بازی نیز توسط عباس رضایی گل دوم را به ثمر برسانند و به صعود به مرحله بعدی امیدوارتر شوند.

عباسی بیان کرد: در ادامه بازی این ایرانجوان بود که توانست بازی را اداره کند و با برتری دو بر صفر با ۲۷ امتیاز به مرحله دوم لیگ دسته ۲ صعود کند.