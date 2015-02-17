واکنش به خبر حذف بودجه آلودگی هوا/دولت برای ریزگردها بودجه نخواست

موید صدر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: البته من از جزییات کمیسیون تلفیق اطلاع دقیقی ندارم اما مطمئنم در هیچ یک از کمیسیون های مجلس بودجه های پیشنهادی برای رفع معضلات مربوط به آلودگی هوا و مقابله با ریزگردها که از طرف دولت پیشنهاد داده شود، حذف نمی شود.

به گفته وی، البته کمیسیون تلفیق پس از این اظهارات اعلام کرد از ابتدا چنین بودجه ای برای مقابله با ریزگردها مطرح نشده است.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس اظهار داشت: بر اساس اظهارات نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس بودجه ای معادل ۶۰ میلیارد تومان برای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در نظر گرفته شده که حذف هم نشده است.

صدر تصریح کرد: این بودجه مربوط به تمام فعالیت های زیست محیطی تشکل های مردم نهاد است و تنها مختص به آلودگی هوا و ریزگردها نیست.

به گزارش مهر، دکتر معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس که این روزها در حال انتقاد از سازمان محیط‌ زیست هستند گفت که دقیقا ۳ روز قبل از وقوع نخستین موج گرد و غبار در کمیسیون تلفیق مجلس در یک نوبت همه اعتبارات پیش‌بینی‌ شده برای مقابله با پدیده گرد و غبار در بودجه سال ٩٤ که از سوی سازمان محیط‌ زیست در بودجه گنجانده شده بود را به‌ صورت کامل حذف و آن را به یکی از مصارفی که مد‌نظر خودشان است، منتقل کردند.