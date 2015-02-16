بین المللی شدن دانشگاه زنجان نیازمند وجود تفکر بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کرمی دهکردی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دانشگاه زنجان ظرفیت مناسبی برای بین المللی شدن دارد افزود: قبلا چنین ظرفیتی وجود نداشت و خوشبختانه در حال حاضر این ظرفیت در دانشگاه بوجود آمده است و حدود ۴۰۰ هیئت علمی در دانشگاه زنجان فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه حضور رایزن علمی ایران در چین فرصت مناسبی برای شناخت فضاهای دانشگاهی آن کشور فراهم می کند تصریح کرد: یکی از سیاست های وزارت علوم بین المللی شدن دانشگاه ها است و به این منظور باید تفکر ما بین المللی شود که در این راستا کارگاه تعامل بین المللی برگزار خواهد شد.

کرمی دهکردی گفت: نشست هایی که با رویکرد تعاملات بین المللی در دانشگاه برگزار می شود، اطلاعات مناسبی از فرصت آموزشی، پژوهشی، فرصت های مطالعاتی و بورسیه تحصیلی در اختیار دانشجویان قرار می دهد و در صورت برقراری تعاملات با کشورهای مورد نظر دوره آموزش زبان آن کشور به طور کامل در دانشگاه حمایت می شود.

دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه زنجان پذیرش می شوند

رئیس اداره همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه زنجان افزود: یکی از شاخص های ارزیابی دانشگاه ها و اساتید در آینده بین المللی بودن دانشگاه است که یکی از اهداف دانشگاه همین است.

وی با اشاره به اینکه یکی از چشم اندازهای دانشگاه زنجان افزایش جایگاه بین المللی تعریف شده است یاد آور شد: اداره همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه پیگیر تسهیل این امراست و پروسه پذیر ش دانشجویان غیر ایرانی در دستور کار قرار دارد که این کار آرام آرام انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورت توافق با دانشگاه های چین دوره آموزش ۶ ماهه و یک ساله زبان چینی در دانشگاه زنجان برگزار می شود که احتمالا اساتید آن چینی خواهد بود.