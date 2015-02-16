جدا کردن کلیات از جزئیات در مذاکرات نتیجه مناسبی برای ما ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از دیدار با وانگ ای وزیر خارجه چین در جمع خبرنگاران در این باره که با توجه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مذاکرات هسته‌ای باید بر روی کلیات و جزئیات به طور همزمان توافق صورت گیرد. در صورتی که این امر محقق نشود آیا به مذاکرات ادامه خواهید داد و یا اینکه برنامه دیگری را دنبال خواهید کرد گفت:‌ تا آنجا که مربوط به مذاکره کنندگان می‌شود ما در چارچوبی که مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند حرکت می کنیم که یکی از این اصول در این چارچوب طرح شده است همزمانی مذاکرات در حوزه کلیات و جزئیات است.

وی با اشاره به اینکه به هیچ وجه در مذاکرات هسته ای ایران و ۵+۱ کلیات از جزئیات جدا نخواهد شد و در کنار هم پیگیری می‌شوند، بیان کرد: در طول تاریخ به طور کلی جداکردن کلیات از جزئیات به نفع ما نبوده است. برداشت من از سخنان رهبری این است که با توجه به تجربه جهانی از جداکردن جزئیات از کلیات مذاکرات نتیجه مناسبی برای ما حاصل نخواهد شد.

ولایتی تصریح کرد: مذاکرات اسلو که در سال ۱۹۹۳ میلادی بین سران اسرائیل و طرفهای فلسطینی صورت گرفت نیز در کلیات امور توافق کرده بودند و قرار بود فلسطینی ها این رژیم را به رسمیت بشناسند و در مقابل اسرائیل نیز با حکومت فلسطین در بخشی از سرزمین های اشغالی موافقت کنند ولی پس پنج سال بر کلیه جزئیات توافق شود ولی از آن تاریخ تا امروز ۲۲ سال می گذرد و هنوز بخش اعظمی از این جزئیات محقق نشده است.

ولایتی با تاکید بر اینکه پیمان کمپ دیوید نیز بخش دیگری از مذاکرات بود که کلیات آن از جزئیاتش جدا شده بود خاطر نشان کرد: در این پیمان نیز مصری ها به وعده های خود در قبال اسرائیل عمل کردند ولی اسرائیل در رابطه با صحرای سینا به تعهداتش در قبال مصر عمل نکرد بنابراین با توجه به این شواهد تاریخی به هیچ وجه به مصلحت ما نیست که کلیات مذاکرات از جزئیات آن جدا شود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع در پاسخ به سئوال دیگری دررابطه با اینکه ایران قرار است چه واکنشی در قبال تحریم های اتحادیه اروپا برای نفت کش های ایرانی داشته باشد تصریح کرد: ایران از ابتدای انقلاب تا به حال همواره تحت تحریم بوده و در عین اینکه تلاش می‌کند از تحریم ها خارج شود ولی قطعا با وجود این تحریم ها ما نه موضع خود را تغییر می دهیم ونه از آن عقب نشینی می کنیم. همچنین تاکید می کنم ما طی این سالها راه خروج از تحریم ها را آموخته ایم.

ولایتی دررابطه با گفتگوی انجام شده با وزیر خارجه چین در رابطه مسائل هسته ای ایران نیز گفت:‌ چین همواره در رابطه با حق هسته ای ایران در چارچوب مقررات بین المللی همراه بوده است و همانطور که در گفت‌وگوهای انجام شده با وزیر امور خارجه چین مطرح شد آن‌ها نیز در حق استفاده صلح آمیز و کامل از انرژی هسته ای و نشان دادن صلح آمیز بودن انرژی هسته ای ایران به دنیا که دو اصل مذاکرات ایران و ۵+۱ است تاکید داشته و در این زمینه با ما توافق دارند.

وزیر خارجه چین نیز در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد: ما روابط خوبی با ایران داریم و طی گفت‌وگوهای انجام شده بر این موضوع تاکید شد می توانیم مناسبات را به بیش از دویست میلیارد دلار برسانیم و برای رسیدن به این هدف باید کوشش کنیم.

وی ادامه داد:‌الگوی همکاری جدیدی که توسط رئیس جمهور چین تعیین شده وبا ایده احیای جاده ابریشم می توانیم روابطمان را بیش از پیش گسترش دهیم. همچنین ایران در مسیر مشترک جاده ابریشم زمینی به هوایی قرار گرفته است و ما امیدواریم با همکاری ایران بتوانیم این جاده را احیا کنیم.