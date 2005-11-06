سفر وليعهد عربستان به قاهره

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع ديپلماتيك عرب زبان امروز اعلام كرد سلطان بن عبدالعزيز وليعهد عربستان سعودي درنيمه ماه جاري مذاكراتي را در رابطه با تصميم شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه سوريه درقاهره به انجام مي رساند.

اين كه منبع كه خواست نامش فاش نشود تاكيد كرد وليعهد عربستان درنيمه ماه جاري نوامبر( آبان ماه ) با سفربه قاهره با حسني مبارك رئيس جمهوري مصر ديدارخواهد كرد و محورمذاكرات وليعهد با مبارك درمورد اوضاع كنوني جهان عرب و به ويژه موضوع سوريه پس از صدور قطعنامه 1636 شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود.

وي هيچ توضيحات بيشتري درخصوص اين سفر ارائه نداد.

درعين حال يك منبع ديپلماسي نيز آغازهفته جاري اعلام كرد رياض و قاهره ، دمشق را تشويق مي كنند تا به منظور جلوگيري از بروزتصميمات مشابهي كه پس ازجنگ دوم خليج فارس درسال 1991 عليه عراق اتخاذ شد ، با كميته تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان همكاري كند.

اين درحالي است كه قراراست درهفته جاري كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد به مصر و عربستان سفر كند.

همچنين قراراست عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب نيز سه شنبه آينده به عربستان و سوريه برود تا با مقامات اين دو كشور تحولات منطقه را بررسي كند.

شايان ذكراست، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه شماره 1636 عليه سوريه ، اين دولت را موظف كرد تا با كميته تحقيق بين المللي ترور حريري به طور كامل همكاري كند . همچنين بنابراين قطعنامه ، سوريه بايد هر شهروند يا مسئول سوري را كه از سوي اين كميته مظنون شناخته شده است ، دستگير كند.