رئيس تيم تحقيق ترور حريري با اميل لحود ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الخليج امارات، منابع نزديك به اين تيم اعلام كردند كه هدف از اين ديدار شنيدن توضيحاتي از اميل لحود در خصوص اين پرونده است كه يكي از محورهاي اين ديدار مربوط به دو برادر به نام هاي احمد و محمود عبدالعال است كه براي تحقيق در پرونده ترور حريري در پي تماس هاي تلفني پيش از عمليات ترور حريري بازداشت شدند.



خبرگزاري آسوشيتدپرس كه منبع اين خبر را به يك مسئول لبناني نزديك به تيم تحقيق سازمان ملل متحد نسبت داده است، اعلام كرد كه مهليز خواستار فراخواني شش افسر سازمان اطلاعات سوريه از جمله آصف شوكت داماد خانواده بشار اسد رئيس جمهوري سوريه شده است.



بر اساس اين گزارش، مهليز چهارشنبه گذشته نامه اي را براي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد ارسال كرده است و خواستار فراخواني اين شش مسئول سوريه شده است هرچند تعطيلات عيد فطر تحقق اين امر(فراخواني اين افسران) را به تعويق انداخت.



اين در حالي است كه يك شبكه تلويزيوني مخالف دولت سوريه مدعي شده بود كه نيروهاي سوري شوكت را پس از محاصره منزلش بازداشت كردند اما اين خبر را منابع ديگري تاييد نكرده اند.



از سوي ديگر وزير امور خارجه قطر كه براي ديدار با ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه به پاريس رفته بود، تاكيد كرد كه دمشق مصمم است با جامعه بين المللي درباره ترور حريري همكاري كند .



سفير سوريه در لندن هم تاكيد كرد كه دمشق به بازپرسان سازمان ملل متحد اجازه خواهد داد از مسئولان سوري به طور جداگانه سوالات خود را مطرح كنند و هيچ مشكلي در ديدار دتليو مهليز با بشار اسد رئيس جمهوري سوريه نمي بيند.