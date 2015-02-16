روزهای خوشی در انتظار ایران است/ شرط تاثیرگذاری ایران در جهان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آذربایجان، محمد جواد ظریف در آخرین برنامه سفر یک روزه خود به جمهوری آذریایجان عصر امروز دوشنبه در جمع کارمندان و مسئولان سفارت ایران در جمهوری آذربایجان و خانواده های آنان که در محل رایزنی فرهنگی ایران در باکو برگزار شد با اشاره به تلاش غربی ها برای بر هم زدن مناسبات جهانی علیه ایران گفت: مدتی بر اساس یک پروژه صهیونیستی ایران هراسی، همه را با نگران کردن از ایران به سمتی می بردند که از آن سمت و سو داعش درآمد، از آن سمت و سو تروریست های عمدتا تحصیلکرده یا بدنیا آمده در غرب درست شدند که امروز گردن می زنند! این نتیجه پروژه ایران هراسی و شیعه هراسی است، اما امروز همه دنیا کم کم دارد این حقیقت را می پذیرد که ایران و اسلام رحمانی مبتنی بر آموزه های پیامبر(ص) روش مقابله با افراط را در ذات خود دارد.

وی افزود: خط واقعی و پیام واقعی انقلاب اسلامی امروز نمود و جلوه دیگری یافته است؛ اگر همه ما به عنوان کسانی که دل در گرو انقلاب، مردم و این کشور داریم به راستی باور کنیم که ما نیازی به تندروی نداریم و قدرت ما در داشتن همسایگانی مستقل و آزاد و نیز در داشتن روابط اعتماد ساز با همه جهان است، آنوقت می توانیم در راستای اهداف ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی حرکت کنیم.

ظریف ادامه داد: در چنین شرایطی لحظه لحظه کار و زندگی ما هدف و مفهوم پیدا می کند و وظیفه مند می شود.

وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: خیلی ها با همین پروژه ایران هراسی می توانستند بر همه جنایات خود سرپوش بگذارند، اما این شرایط تغییر کرده و در عین حال آنها از توطئه های خودشان دست بردار نیستند و این ایجاب می کند که از همه فرصت ها برای خدمت به خوبی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: اگر اینگونه شود، چه مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و چه نرسد، روزهای خوشی در انتظار این ملت است؛ چرا که دنیا، دنیای چرخش است و این وعده قرآن کریم است.

انقلاب توان "نه گفتن» و «آری گفتن» در جهان را برای ما ایجاد کرد

ظریف با بیان اینکه ۳۶ سال است همه ما بر سر خوان نعمت انقلاب نشسته ایم تاکید کرد: همه ما باید قدردان این نعمت باشیم ومن بعید می دانم هیچ عنصری مثل انقلاب اسلامی به عنوان یادگار واقعی امام رحل و نیز راهنمایی های ارزنده مقام معظم رهبری، تا این حد سربلندی و امکان حضور در صحنه جهانی را برای ما فراهم کرده باشد.

وی اظهار داشت: زمانی که امام راحل پیام تاریخی خود را برای گورباچف فرستادند، چه کسی توان داشت برای یک قدرت بزرگ هسته ای چنین پیامی بفرستد!؟ جز اینکه از صمیم قلب به این باور رسیده باشد که تمام این قدرتها پوشالی هستند و تنها قدرتی واقعی است که مبتنی بر ایمان به خداوند باشد.

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان اینکه اگر چنین باوری داشته باشیم آنوقت است که در دنیا با سربلندی زندگی می کنیم، خاطرنشان کرد: این قدرت و خودباوری که گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است، امروز در در دنیا برای ما قدرت ایجاد می کند تا نه تنها در کشورهای همسایه که در کل جهان غرب حضور پیدا کنیم و به عنوان صاحبان یک روش جدید زمامداری صحبت کنیم.

ظریف ادامه داد: همین خودباوری باعث می شود بدون واهمه و هراس در برابر شش قدرت جهان که به باور خودشان نماینده کل جهان هستند، حاضر شویم و بدون صرف نظر از حقوق ملت مذاکره کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه امروز دنیا در یک تحول بنیادین بسر می برد تصریح کرد: اگر به گفتمان امام و مقام معظم رهبری نگاه کنیم می بینیم که امام آن را پیش از وقوع پیش بینی کرد و امروز نیز مقام معظم رهبری این شرایط را می شناسند.

نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا به خاطر درک صحیح از جهان بود

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: اینکه امام خمینی پیش بینی فروپاشی شرایط متصلب دوقطبی را کردند، به خاطر شناخت دقیق از جهان بود و امروز هم که مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا پیام می فرستند به خاطر این است که ایشان نیز به خوبی درک کرده اند که در جهان امروز تسخیر قلب ها و قدرت معنایی در کنار قدرت اقتصادی و سیاسی می تواند تاثیر گذار باشد.

ظریف با یادآوری تعبیر رهبر معظم انقلاب از شرایط حساس دنیا با عنوان «پیچ تاریخی» یا «شرایط گذار» گفت: در چنین شرایطی اسباب و وسایل قدرت تغییر کرده و دیگر تنها با قدرت سیاسی و نظامی نمی توان بر جهان تسلط داشت.

وزیر امورخارجه کشورمان در پایان تصریح کرد: هر کدام از ما باور کنیم که جمهوری اسلامی با همین حرفهای نوی انقلاب و نپذیرفتن نظریه های دیگران و با همین اقتصاد مقاومتی و نترسیدن ها می تواند تاثیر گذار باشد، آن وقت قدرتمند هستیم.