به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال پمینای اصفهان که در فصل جاری به عنوان تنها نماینده اصفهان در سوپرلیگ باشگاه‌های کشور حضور داشت، عصر امروز در هفته نخست لیگ حرفه‌ای، به مصاف تیم پالایش نفت آبادان رفت.

پمینا که در هفته‌های گذشته تمرینات مناسبی را پشت سر گذاشته بود و بازیکنان جدیدی را به ترکیب خود اضافه کرده، عصر امروز در ورزشگاه باران اصفهان مقابل پالایش نفت آبادان به پیروزی رسید.

پمینا در نیمه نخست مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت اما نفت تهران در کوارتر اول و دوم بهتر از پمینا بازی کرد و توانست در نیمه نخست بازی، پیروزی را ازآن خود کند.

تیم نفت در نیمه نخست با نتیجه ۳۷ بر ۳۴ از تیم حریف پیش افتاد و توانست پیروزی این نیمه را از آن خود کند.

در کوارتر سوم اما پمینا که امتیاز بازی را از دست رفته می‌دید، تلاش بیشتری برای کسلب نتیجه کرد و توانست با عملکرد خوب بازیکنان خود، از تیم حریف پیش افتد.

پمینا در این کوارتر با درخشش بازیکنان خود، اختلاف با تیم حریف را بیشتر کرد و در نهایت با نتیجه ۵۹ بر ۴۸ مقابل نفت آبادان به پیروزی رسید.

اگرچه در کوارتر چهارم نفت آبادان تلاش کرد که اختلاف امتیازی را کم کند اما شاگردان صادق‌زاده در این کوارتر توانستند اختلاف امتیازی خود را حفظ کرده و پیروز نهایی مسابقه لقب گیرند.

پمینا در نهایت توانست با نتیجه ۸۴ بر ۷۴ مقابل تیم پالایش نفت آبادان به پیروزی برسد و امتیاز این مسابقه را ازآن خود کند.