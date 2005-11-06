  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۵۸

پيرموذن عضو فراكسيون اقليت مجلس در جمع خبرنگاران:

در راستاي حفظ منافع ملي به وزيران پيشنهادي راي مثبت يا منفي مي دهيم

در راستاي حفظ منافع ملي به وزيران پيشنهادي راي مثبت يا منفي مي دهيم

فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در مجمع عمومي امروز خود تصميم گرفت كه اعضاي اين فراكسيون با نگاه تخصصي بر اساس ايفاي وظيفه نمايندگي خود و در راستاي حفظ منافع ملي به وزيران پيشنهادي رئيس جمهور راي مثبت يا منفي دهند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نورالدين پير موذن درباره جلسه امروز فراكسيون اقليت مجلس هفتم به خبرنگاران گفت: در جلسه مجمع عمومي فراكسيون كه با حضور 30 تن از اعضاء برگزار شد، بر ادامه روند و سياست هاي گذشته فراكسيون مبني بر آزادي عمل نمايندگان در تصميم گيري در خصوص وزبران تاكيد شد.

نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: نگاه كلي فراكسيون اقليت با توجه به عملكرد چند ماهه دولت، عدم اطمينان از معرفي وزيران توانمند تلاشگر است و به اعتقاد ما ، معرفي وزيران در يك حلقه بسته و محدود كه با شعارهاي دولت سازگار نيست صورت گرفته است.

پيرموذن ادامه داد: فراكسيون اقليت معتقد است در هر صورت تحولات و اصلاحاتي در دولت صورت نخواهد گرفت.

وي در خاتمه تاكيد كرد: ما دست دولت را براي تشكيل كابينه باز گذاشته و بناي كارشكني و سنگ اندازي در كار دولت نداريم اما به موقع از عملكرد كابينه انتقاد خواهيم كرد.

کد مطلب 249909

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها