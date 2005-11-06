در راستاي حفظ منافع ملي به وزيران پيشنهادي راي مثبت يا منفي مي دهيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نورالدين پير موذن درباره جلسه امروز فراكسيون اقليت مجلس هفتم به خبرنگاران گفت: در جلسه مجمع عمومي فراكسيون كه با حضور 30 تن از اعضاء برگزار شد، بر ادامه روند و سياست هاي گذشته فراكسيون مبني بر آزادي عمل نمايندگان در تصميم گيري در خصوص وزبران تاكيد شد.

نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: نگاه كلي فراكسيون اقليت با توجه به عملكرد چند ماهه دولت، عدم اطمينان از معرفي وزيران توانمند تلاشگر است و به اعتقاد ما ، معرفي وزيران در يك حلقه بسته و محدود كه با شعارهاي دولت سازگار نيست صورت گرفته است.

پيرموذن ادامه داد: فراكسيون اقليت معتقد است در هر صورت تحولات و اصلاحاتي در دولت صورت نخواهد گرفت.

وي در خاتمه تاكيد كرد: ما دست دولت را براي تشكيل كابينه باز گذاشته و بناي كارشكني و سنگ اندازي در كار دولت نداريم اما به موقع از عملكرد كابينه انتقاد خواهيم كرد.