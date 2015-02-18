اختلافات رئیس جمهوری و نخست وزیرترکیه صوری و ترفند سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای گذشته برخی رسانه های ترکیه با اشاره به استعفای «هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با وجود نارضایتی رئیس جمهور این کشور، استعفای وی را نشانه آغاز انزوای «رجب طیب اردوغان» می خوانند.

برخی از این رسانه ها برگشت سریع و زودتر از موعد رجب طیب اردوغان از مکزیک را در راستای نگرانی های وی در خصوص اختلاف و شکاف در درون حزب حاکم عدالت و توسعه دانسته و نوشتند برگشت اردوغان واکنشی به آنچه که از سوی مخالفان وی در حزب حاکم می گذرد است و وی از این مسئله احساس ناراحتی می کند.

استعفای هاکان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با وجود مخالفت رجب طیب اردوغان که از نزدیکان وی بوده است و حمایت احمد داود اوغلو نخست وزیر این کشور از استعفای فیدان از سوی برخی تحلیلگران از نشانه های بروز اختلاف در بین این دو هم حزبی دانسته شده است.

هاکان فیدان که از نزدیکان اردوغان در سال های گذشته بوده و بارها از سوی وی به عنوان«رازدار» معرفی شده است برای شرکت در انتخابات پارلمانی از سمت خود کناره گیری کرده است.

در همین راستا گفتگویی با «عثمان فاروق لوغ اوغلو» نماینده حزب مخالف جمهوری خلق در پارلمان ترکیه داشته ایم که وی بر خلاف نظرات برخی رسانه ها و تحلیلگران اختلافات فعلی بین اردوغان و داود اوغلو بر سر استعفای هاکان فیدان را یک بازی سیاسی هماهنگ دانست که اهداف خاصی را دنبال می کند.

لوغ اوغلو در این خصوص گفت: گفتگوهای اخیر بین رئیس جمهور اردوغان و نخست وزیر داود اوغلو درباره استعفای هاکان فیدان رئیس سرویس های اطلاعاتی ترکیه بر خلاف ظاهر آن نوعی ترفند سیاسی برای دست یافتن به اهدافی خاص است.

وی در ادامه سه هدف را برای این ترفند سیاسی معرفی کرده و گفت: اولین هدف برکناری هاکان فیدان از پست کنونی اش می باشد که دلایل آن هنوز مشخص نیست. اما نخست وزیر و رئیس جمهور درباره آن به توافق رسیده اند و بی ضررترین راه این کار علم کردن وی برای انتخابات پارلمانی است زیرا با این روش وی از مصونیت محاکمه برخوردار خواهد بود و پرستیژ اجتماعی وی هم حفظ خواهد شد.

لوغ اوغلو در ادامه با اشاره تلویحی به برخی گزارش ها مبنی بر دخالت های رئیس جمهور ترکیه در امور اجرایی و دولت این کشور گفت: ثانیا با این کار برای اردوغان فرصتی ایجاد خواهد شد تا خود را به عنوان یک رئیس جمهور خوب معرفی کند و وانمود کند که در کارهای دولت و نخست وزیر دخالت نمی کند.

همچنین این نماینده پارلمان ترکیه با اشاره ضمنی به برخی ادعاها که داود اوغلو را نخست وزیری ضعیف و تحت سیطره اردوغان می دانند گفت: ثالثا این ترفند سیاسی فرصتی برای احمد داود اوغلو ایجاد خواهد کرد تا خود را نخست وزیری قوی و قدرتمند نشان دهد.

وی تمامی این کارها را در راستای تلاش برای ارتقاء جایگاه داود اوغلو و برکنار کردن هاکان فیدان از پست کنونی اش که مورد انتقادهای فراوان است دانست و گفت: اردوغان هنوز رئیس و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه است و داود اوغلو فقط رئیس اسمی این حزب است و به عنوان نخست وزیر قدرت محدودی دارد.

گفتگو از پیمان یزدانی