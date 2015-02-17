سالن های جدید سینمایی در کرمانشاه ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی شامگاه دوشنبه در اختتامیه سی و سومین جشنواره فیلم فجر که سومین دوره آن در کرمانشاه و در محل سینما آزادی برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره در کرمانشاه و استقبال مردم از آن گفت: خوشحالم که در بین مردمی فرهنگی، هنری با سبقه مهمان‌ نوازی طولانی زندگی می‌ کنم.

وی وجود سینما را برای ترویج ارزش‌ ها ضروری دانست و افزود: سعی می‌ کنیم با احداث سالن‌ های جدید و تعمیر سالن‌ های قدیمی سینما در استان، هنر معجزه‌ گر هفتم (سینما) را در این استان بیش از پیش رشد دهیم.

رضایی بابادی تصریح کرد: بسیاری از ارزش‌ هایی که با شیوه‌ های متداول قابل ترویج نیست، با هنر سینما ممکن است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: برگزاری جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه نوید روزهای خوب برای هنر سینما در استان است وامیدواریم که این روند در سالهای آتی با قوت بیشتری ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: کرمانشاه مهد هنر است و استعدادهای درخشانی در آن وجود دارد که باید برای شکوفایی آن تلاش کرد.