حرکت انصارالله یمن الگوگرفته از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا حسینی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از دست اندرکاران برگزاری سی و ششمین جشن بزرگ انقلاب که توسط جبهه پیروان خط امام و رهبری استان و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مجتمع طلوع مهر برگزار شد اظهار کرد: از ویژگی‌های انقلاب اسلامی این است که توانسته دل بسیاری از مسلمانان و شیعیان جهان را به دست بیاورد.

وی با بیان اینکه بسیاری از عاشقان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام به همین نتیجه‌ای رسیدند که ۳۶ سال پیش ما به نتیجه نهایی رسیده بودیم، یمن را الگوی مناسبی برای این سخنان خود معرفی کرد.

این فعال فرهنگی به ریشه‌یابی تحولات اخیر در یمن اشاره کرد و افزود: جنبش انصارالله به دلیل اینکه علاقه و ارادت خاصی به اهل بیت علیهم السلام دارند و حلقه وصل آنها با روح شیعه‌گری با رویکرد ایران است، به موفقیت دست یافتند.

وی معتقد است: همه جا برای اهل بیت علیهم السلام عزاداری می‌کنند و اشک می‌ریزند اما عزاداری ایرانی‌ها متفاوت از جاهای دیگر است. خوشبختانه همین الگو در یمن اجرا می‌شود و امسال عزاداری باشکوه برای امام حسین علیه السلام و جشن بزرگ غدیر در این کشور برگزار شد و برای نخستین بار اذان شیعی در این کشور پخش شد.

به گفته حجت‌الاسلام حسینی یمنی‌ها معتقدند که اسلام را امام علی علیه السلام وارد یمن کرده است.

وی با تمجید از روحیه ولایتمداری ایرانی‌ها که با آخرین قطره خون پای امامان معصوم ایستادگی کردند، تاکید کرد: ایرانی‌ها بودند که حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس را سرنگون کردند.

وی به نحوه تشکیل جنبش انصارالله در یمن اشاره کرد و افزود: اگر مردم ما هر سال انقلاب اسلامی را گرامی نمی‌داشتند، این گونه جنبش‌های اسلامی و شیعی در کشورهای مختلف شکل نمی‌گرفت و تقویت نمی‌شد.

این عضو شورای مرکزی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم تاکید کرد: اگر امروز شاهد تحولات گسترده و مبارکی در کشورهای مختلف جهان هستیم مرهون پاسداشت انقلاب بزرگ اسلامی است.