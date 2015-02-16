جزئیات نشست هیات مدیره پرسپولیس در وزارت ورزش/ کنجکاوی درخشان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه محمد حسین نژاد فلاح عنوان کرده بود شامگاه روز دوشنبه به دفتر باشگاه پرسپولیس می رود تا نشستی را با اعضای هیات مدیره و همچنین حمید درخشان برگزار کند، ناگهان برنامه تغییر کرد و با توجه به حضور نمایندگان رسانه ها مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس ، تصمیم بر آن شد تا این نشست بدون حضور سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در وزارت ورزش و جوانان برگزار شود.

از این رو از حوالی ساعت 19 شامگاه دوشنبه اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به دفتر امیررضا خادم رفتند. در این نشست دکتر محمد زادمهر، جعفر کاشانی و مهدی خواجه وند حضور داشتند اما خبری از علی اکبر طاهری نبود. به نظر می رسد انتخاب نژادفلاح به عنوان قائم مقام باشگاه که اختیارات مدیرعاملی هم به وی داده شده است، عملا اختیارات طاهری را محدود کرده و او دیگر تمایلی به حضور در هیات مدیره پرسپولیس را ندارد.

همچنین به تشخیص اعضای هیات مدیره و توصیه امیررضا خادم، حمید درخشان هم به این جلسه نیامد اما سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به صورت متوالی پیگیر نتایج این نشست بود که در پایان به او خبر دادند محور این جلسه بیشتر در مورد مسائل مالی بود و صحبتی در مورد اخراج یا ایقا او مطرح نشد.

پیش از این اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در مصاحبه هایی جداگانه روز دوشنبه صریحا اعلام کردند در جریان انتصاب محمدحسین نژاد فلاح به عنوان قائم مقام باشگاه نبودند اما عنوان شده است آنها در این برهه موافق تعویض کادر فنی نیستند.

البته در جلسه دوشنبه شب پس از معارفه نژاد فلاح که خادم انجامش داد به اعضای هیات مدیره این نکته مهم یاد آوری شد که قائم مقام جدید باشگاه اختیار تام تعویض و یا ابقا کادر فنی را دارد. قرار شد فردا سه‌شنبه یک جلسه دیگر با حضور حمید درخشان و محمدحسین نژاد فلاح در محل باشگاه پرسپولیس برگزار شود.