شکوفایی انقلاب موجب بروز موج بیداری اسلامی/ لرستان کانون پایمردی

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در پیامی به کنگره "فخر نور" که به مناسبت بزرگداشت شهدای روحانی لرستان از جمله شهیدان سید نورالدین و سید فخر الدین رحیمی صبح امروز سه شنبه در خرم آباد آغاز شد اظهار داشت: شکوفایی شجره طیبه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از رخدادهای مهم در جهان است.

وی افزود: شکوفایی انقلاب در ایران تحولات شگرفی را به دنبال داشت و باعث بروز موج بیداری اسلامی و آزادیخواهی در بین سایر ملل دیگر گردید که این امر حاصل جانفشانی، ایثار و از خود گذشتگی چهره های درخشان و ارزشمند ملت شریف ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جای جای سرزمین قهرمان پرور ایران مهد تربیت و کانون رشد و بالندگی مردان و زنانی سرافراز است بیان داشت: این زنان و مردان سرافراز با اتکا به قدرت ایمان و توکل به خداوند توانستند از آرمان های انقلاب دفاع کنند و در برابر تهدیدات و تحریم های دشمنان ایستادند.

لاریجانی اضافه کرد: استان سلحشور و قهرمان خیز لرستان کانون تجلی و پایمردی مردم بی ادعایی است که در طول تاریخ شجاعت و وفاداری خویش را در دفاع از ارزش های نظام جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها و صحنه ها به اثبات رسانده اند.

وی با بیان این مطلب که وجود چهره های درخشان روحانی، دینی و انقلابی در لرستان همواره مثال زدنی و برجسته بوده است عنوان کرد: هدایت و طلایه داری این روحانیون بزرگ زمینه ساز حضور درخشان و همراهی مردم لرستان با انقلاب و آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی از شهیدان سید نورالدین و سید فخر الدین رحیمی به عنوان دو شخصیت برجسته یاد کرد و گفت: این شهیدان بزرگوار جلوه هایی از افتخار آفرینی مردم لرستان در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی هستند.

لاریجانی ادامه داد: این دو شهید بزرگوار که تربیت یافته خاندان روحانی و مکتب اهل بیت هستند با برگرفتن از علوم و معارف دینی و مکتبی به چهره هایی متعهد و مبارز تبدیل گشته و توانستند نقش فراوانی در خدمت به انقلاب و نظام ایفا کنند.

وی یادآور شد: شهیدان سید نورالدین و سید فخر الدین رحیمی با انجام اقدامات تشکیلاتی و تدریس و تبلیغ علوم اسلامی منشا اثرات و خدمات فراوانی در پیشبرد اهداف نظام در استان لرستان بوده که سرانجام نیز در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نقش شهیدان سید نورالدین و سید فخر الدین رحیمی را در ترویج اصول دینی، روش های مبارزه با ظلم و عصیانگری و دفاع از حق و حقیقت در میان مردم غیور لرستان مثال زدنی دانست و بیان داشت: چه شایسته و متبرک است که می توان از این دو شهید بعنوان فخر لرستان و مظهر درخشندگی در این خطه نام برد.

لاریجانی اظهار داشت: سلام و دورود خداوند بر همه شهیدان بزرگوار ملت ایران، دورود و رحمت خداوند به تمامی شهیدان سرافراز استان لرستان و سلام و رحمت خداوند به شهیدان سید فخر الدین و سید نور الدین رحیمی که با نثار خون خود صلابت و پایمردی مردم را به جهانیان نشان دادند.

وی یادآور شد: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا فرصت مغتنمی است که در آن می توان به بازخوانی و تبیین شخصیت و وجوه فکری و اعتقادی این عزیزان پرداخت.

بنابر این گزارش کنگره فخر نور ویژه گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی لرستان از جمله شهیدان سید فخرالدین و سید نورالدین رحیمی دقایقی قبل در مصلای الغدیر خرم آباد آغاز شد.