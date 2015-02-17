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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۵۷

لاریجانی در پیامی به کنگره «فخر نور» مطرح کرد:

شکوفایی انقلاب موجب بروز موج بیداری اسلامی/ لرستان کانون پایمردی

شکوفایی انقلاب موجب بروز موج بیداری اسلامی/ لرستان کانون پایمردی

خرم آباد - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شکوفایی انقلاب در ایران تحولات شگرفی را به دنبال داشت و باعث بروز موج بیداری اسلامی و آزادیخواهی در بین سایر ملل دیگر گردید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در پیامی به کنگره "فخر نور" که به مناسبت بزرگداشت شهدای روحانی لرستان از جمله شهیدان سید نورالدین و سید فخر الدین رحیمی صبح امروز سه شنبه در خرم آباد آغاز شد اظهار داشت: شکوفایی شجره طیبه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از رخدادهای مهم در جهان است.

وی افزود: شکوفایی انقلاب در ایران تحولات شگرفی را به دنبال داشت و باعث بروز موج بیداری اسلامی و آزادیخواهی در بین سایر ملل دیگر گردید که این امر حاصل جانفشانی، ایثار و از خود گذشتگی چهره های درخشان و ارزشمند ملت شریف ایران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جای جای سرزمین قهرمان پرور ایران مهد تربیت و کانون رشد و بالندگی مردان و زنانی سرافراز است بیان داشت: این زنان و مردان سرافراز با اتکا به قدرت ایمان و توکل به خداوند توانستند از آرمان های انقلاب دفاع کنند و در برابر تهدیدات و تحریم های دشمنان ایستادند.

لاریجانی اضافه کرد: استان سلحشور و قهرمان خیز لرستان کانون تجلی و پایمردی مردم بی ادعایی است که در طول تاریخ شجاعت و وفاداری خویش را در دفاع از ارزش های نظام جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها و صحنه ها به اثبات رسانده اند.

وی با بیان این مطلب که وجود چهره های درخشان روحانی، دینی و انقلابی در لرستان همواره مثال زدنی و برجسته بوده است عنوان کرد: هدایت و طلایه داری این روحانیون بزرگ زمینه ساز حضور درخشان و همراهی مردم لرستان با انقلاب و آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی از شهیدان سید نورالدین و سید فخر الدین رحیمی به عنوان دو شخصیت برجسته یاد کرد و گفت: این شهیدان بزرگوار جلوه هایی از افتخار آفرینی مردم لرستان در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی هستند.

لاریجانی ادامه داد: این دو شهید بزرگوار که تربیت یافته خاندان روحانی و مکتب اهل بیت هستند با برگرفتن از علوم و معارف دینی و مکتبی به چهره هایی متعهد و مبارز تبدیل گشته و توانستند نقش فراوانی در خدمت به انقلاب و نظام ایفا کنند.

وی یادآور شد: شهیدان سید نورالدین و سید فخر الدین رحیمی با انجام اقدامات تشکیلاتی و تدریس و تبلیغ علوم اسلامی منشا اثرات و خدمات فراوانی در پیشبرد اهداف نظام در استان لرستان بوده که سرانجام نیز در راه خدمت به مردم به شهادت رسیدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی نقش شهیدان سید نورالدین و سید فخر الدین رحیمی را در ترویج اصول دینی، روش های مبارزه با ظلم و عصیانگری و دفاع از حق و حقیقت در میان مردم غیور لرستان مثال زدنی دانست و بیان داشت: چه شایسته و متبرک است که می توان از این دو شهید بعنوان فخر لرستان و مظهر درخشندگی در این خطه نام برد.

لاریجانی اظهار داشت: سلام و دورود خداوند بر همه شهیدان بزرگوار ملت ایران، دورود و رحمت خداوند به تمامی شهیدان سرافراز استان لرستان و سلام و رحمت خداوند به شهیدان سید فخر الدین و سید نور الدین رحیمی که با نثار خون خود صلابت و پایمردی مردم را به جهانیان نشان دادند.

وی یادآور شد: برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا فرصت مغتنمی است که در آن می توان به بازخوانی و تبیین شخصیت و وجوه فکری و اعتقادی این عزیزان پرداخت.

بنابر این گزارش کنگره فخر نور ویژه گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی لرستان از جمله شهیدان سید فخرالدین و سید نورالدین رحیمی دقایقی قبل در مصلای الغدیر خرم آباد آغاز شد.

کد مطلب 2499140

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