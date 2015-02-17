اختلافات حزبی نباید باعث ضعف در مدیریتها شود

محمد اسماعیلی درگفتگو با خبرنگار مهر، افزود: متاسفانه در بحث اداره کشور و استان سیاسی کاری وجود دارد و این نباید مانع خدمت صادقانه به مردم شود.

وی اظهار داشت: سیاسی کاری لطمه اصلی را به مردم می زند و متاسفانه با جا به جایی دولتها سیاسی کاری در اداره کشور به طور عینه قابل مشاهده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در اداره مدیریت کلان کشور و استان هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیرد چرا که تخصص لازم را دارد شایسته تر است در آن جایگاه قرار بگیرد خدمت به مردم روند مطلوبی را به دنبال خواهد داشت.

اسماعیلی تاکید کرد: عضویت در حزب و گروه نمی تواند گواه بر عدم مدیریت فرد در کلان کشور باشد و تعیین کننده نیست.

وی در ادامه افزود: باید در استان زنجان افراد متخصص و متعهد پای کار بیایند و مدیریت و اداره کشور و استان را با سیاسی بازی خراب نکنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت تدبیر و امید باید افراد شایسته را در مدیریت کشور پای کار بیاورد و این نگرش سیاسی بازی در استان اصلاح شود.