۲۰ درصد نانوایی های زنجان از اول اسفند ماه آردآزاد دریافت می کنند

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نرخ جدید در استان اعلام و قیمت انواع نان در زنجان ۳۰ درصد افزایش داشته است، افزود: در این راستا باید با توجه به گرانی نان باسید کیفیت آن هم باید تقویت شود.

وی اظهار داشت: از ۲,۵ سال گذشته قیمت نان تغییری نداشته است و با توجه به نظر هیئت دولت و استانداران قیمت نان تغییر یافته است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه قیمت های جدید انواع نان از ۱۱ آذرماه در همه واحدهای نانوایی این استان اعمال شد از همان روز هم نظارت ویژه از نانوایی ها در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه کیفیت نان از زمان اجرای طرح نظارت تاکنون مطلوب بوده است.

منصوری تاکید کرد: استان زنجان در بحث کیفیت نان رتبه خوبی را دارد چرا که در نان بربری رتبه اول، نان لواش رتبه شوم و نان سنگکی رتبه ششم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: خوشبختانه استفاده نانوایان از جوش شیرین با توجه به آزمایشهایی که توسط بهداشت صورت گرفته بسیار کم بوده است و نانوایان به امر کیفیت نان بسیار توجه داشته اند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت:از زمان اعلام نرخ جدید انواع نان در استان تاکنون ۶۰ مورد تخلف در زمینه کم فروشی و عدم رعایت نکات بهداشتی بوده است.

منصوری افزود:هدف از آزاد سازی نرخ نان ایجاد رقابت بین نانوایان است در ارتقای کیفیت نان تلاش کنند.

وی تصریح کرد: با آزاد سازی نرخ نان نانوایان سعی می کنند نسبت به پخت نان بیشتر دقت کنند وتخلفات هم در این راستا بسیار کم می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: در خصوص اجرای این طرح ۲۷۰ نانوایی دارای پروانه کسب در استان زنجان نسیت به پخت نان آزاد پز فعالیت خواهند کرد.

منصوری گفت: اولویت برخی از نانوایان برای اجرای این طرح هستند ولی با دستور مقام عالی استان یک دست خواهد شد.