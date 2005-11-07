به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، هر روز كه مي گذرد و شهر تهران به لحاظ زيرساخت ها به وضعيت تثبيت يا همان انفجار نزديك مي شود ، به همان ميزان فعاليت ها و اقدامات مديريت شهري و متوليان امر از رسيدگي به امور زيربنايي به سوي بهبود كيفيت زندگي شهرنشينان در شهر معطوف مي شود .

يعني به نوعي مي توان از فحواي گفته هاي مديران شهري به اين نتيجه رسيد كه امروز مديريت شهري تقريبا به آن حد از بلوغ فكري رسيده كه با تبديل تهران به بزرگراه ، خيابان و معابر سواره ، به نوعي خودرو را بر انسان ترجيح داده و پاييتخت در حال از دست دادن هويت خود (محلي براي زندگي جوامع بشري) است .

با اين تفاسيرمتوليان امر از تمركزصرف امكانات و فعاليت ها در جهت ساخت اتوبان ، ساختمان ، پاركينگ خودروها و .. برگشته و بخشي از فعاليت هاي خود را به سوي فراهم سازي امكان حضور شهرنشينان در سطح شهر سوق داده و در گام نخست تلاش مي كنند تا همشهريان را به برخورداري از فضاي شهري از طريق پياده روي تشويق كند يعني در صدد هستند تا جذابيت ها و نيازهاي لازم براي پياده روي را در شهر فراهم سازند.

بنابراين گزارش ، افزايش حضور شهروندان در فضاي شهر و بهره جستن از اين فضا مستلزم اين است كه شهروندان در صورت تشنگي به آبخوري ها ، خستگي به فضاي استراحت و پارك ، پياده روي به پياده رو و بسياري از امكانات ديگر از جمله سرويس هاي بهداشتي دسترسي داشته باشند.

يكي از اقدامات مفيد و قابل تقدير مديريت شهري ساخت سرويس هاي بهداشتي آن هم از نوع نسل نوين است ، سرويس هايي كه نه آسيبي براي نماي شهري به حساب مي آيد و نه پاتوقي براي اشكال مختلف آسيب هاي اجتماعي باشد ، البته تلاش شده كرامت انساني نيز در آن حفظ شود.

به گزارش مهر ، اين در حالي است كه انتقاداتي هم برخي از كارشناسان ، رسانه ها و... به نحوه اجرا، جانمايي و محل ساخت سرويس هاي بهداشتي جديد دارند اما در مجموع ويژگي هاي مثبت اين حركت بر ديگر وجوه آن برتري دارد .

نخستين باب از اين سرويس هاي بهداشتي ، پس از حرف و حديث هاي فراوان در ميدان ونك همراه با 9 نقطه ديگر شهر به بهره برداري رسيد.

به گزارش مهر ، با انجام تحقيقاتي 26 آيتم از معايب سرويس هاي قديمي از آنها استخراج و در احداث سرويس هاي نسل نو مرتفع شد كه از جمله اين آيتم ها مي توان به جلوگيري از فعاليت آسيب ديدگان اجتماعي در داخل سرويس ها اشاره كرد . به طور مثال براي جلوگيري از اختفاء و استفاده از مواد مخدربه صورت تزريقي در داخل سرويس هاي جديد ، تمام نورهاي اين سرويس ها به فيلترهاي آبي مجهز شده است بدين ترتيب، فرد معتاد قادر به پيدا كردن رگ براي تزريق نبوده و هيچ فضايي هم براي مخفي كردن مواد در سطح سرويس ها وجود ندارد.

همچنين به گونه اي طراحي شده كه هر فرد با انداختن سكه براي مدت 10 دقيقه مي تواند از چشمه ها استفاده كند، و پس از اين مدت با به صدا در آمدن زنگ هشدار، در چشمه باز مي شود. البته بنابر گفته رييس سازمان زيباسازي در حال حاضر استفاده از اين سرويس ها رايگان بوده و پس از آشنايي شهروندان در صورت لزوم، سكه اي مي شوند.

ارتباط دست با فضاي داخل سرويس ها بسيار كم و حتي در حد صفراست زيرا شيرها با چشم الكترونيك باز و بسته مي شوند و از مايع دستشويي مركزي نيز استفاده شده است ، حرارت آب در تمام طول سال ثابت و در حد 30 درجه است و به دليل نبود امكان استفاده از تاسيسات، از آبگرمكن هاي خورشيدي استفاده مي شود.

در اين سرويس ها سعي شده قسمت بانوان و آقايان به طور كامل از يكديگر مجزا بوده و حتي از تبادل صدا و غيره نيز جلوگيري شده است ضمن اينكه در بخش خانم ها جايگاه مخصوص تعويض پوشاك بچه با آب مناسب نيز در نظر گرفته شده است.

آخرين خبرها حاكي است كه از 60 سرويس بهداشتي پيشرفته اي كه مديريت شهري قول ساخت آنرا به شهروندان تهراني داده بود تاكنون 30 دستگاه آن به همراه تجهيزات روز به بهره برداري رسيده و مورد استفاده شهروندان قرار گرفته است و پيشرفت كاري 20 دستگاه ديگر نيز تا 95 درصدبرآورد شده و تجهيزات آن در حال نصب است و بزودي به بهره برداري مي رسد. 5 دستگاه از سرويس هاي در حال ساخت نيز، عمليات عمراني آن به دليل وجود معارض متوقف شده است كه از جمله آنها سرويس بهداشتي واقع در ميدان وليعصر(عج) است.

البته اين را بايد ذكر كرد كه به طور قطع در كشور شهري مانند تهران 60 سرويس بهداشتي مدرن به مصداق سوزن در انبار كاه است و تقريبا مي توان گفت شايد يك شهروند تهراني ، سالي يك بار هم از كناريكي از اين 60 سرويس عبور نكند.

به گزارش مهر ، ساخت هر متر مربع از اين سرويس ها با توجه مدرن بودن تجهيزات 350 هزار تومان براي مديريت شهري هزينه دارد ، لذا ساخت 60 سرويس به طور قطع ميلياردها تومان هزينه در بردارد.

با توجه به اهميت كلان شهر تهران و كرامتي كه مديريت قبلي و فعلي شهرداري تهران براي شهروندان قائل است ، به طور قطع ساخت اين سرويس ها يك امر واجب و ضروري بوده و از بسياري بيماري ها و مشكلات فردي و اجتماعي نيز جلوگيري مي كند .