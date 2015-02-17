علیرضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه‌ای بسیار مهم و پر اهمیت در سطح جزیره خارک تا دو روز آینده به پایان خواهد رسید که مربوط به تغییر سطح ولتاژ از ۱۱ کیلو ولت به ۲۰ کیلو ولت خواهد بود.

وی افزود: هدف از اجرای این پروژه در سطح جزیره خارک افزایش سطح ولتاژ و پایداری بیشتر و کاهش تلفات شبکه توزیع برق و تعویض پست‌های برق فرسوده و مستهلک با عمر بالای ۳۵ سال است.

سرپرست اداره برق جزیره خارک تصریح کرد: در پایان این پروژه کاهش ۳۰ درصدی تلفات برق با اجرای طرح تعویض پست‌های فرسوده محقق خواهد شد.

وی اضافه کرد: مهمترین دستاورد این طرح برای شرکت توزیع برق خارک حرکت شتاب‌دار به سمت کاهش تلفات شبکه، کاهش قیمت تمام شده انرژی و امکان سنجی استفاده از پست‌های کم تلفات است.

رسولی ادامه داد: از چند روز گذشته تاکنون عملیات زیرسازی آسفالت پروژه آغاز شده است و تمامی مسیرهای آماده آسفات خواهد شد.

سرپرست اداره برق جزیره خارک در پایان خاطرنشان ساخت: اعتبار این پروژه بالغ بر سه میلیارد تومان است.