مجموعه ورزشی گنبدکاووس با حضور وزیر ورزش افتتاح می شود

قربانعلی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صندلی‌های استادیوم پنج هزار نفری آزادی شهرستان گنبدکاووس نصب شده و سیستم برق و روشنایی و چمن مصنوعی و اتاق‌ها، رختکن و سرویس بهداشتی آماده بهره‌برداری است.

پاشا افزود: این استادیوم ورزشی با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، ورزشکاران و مردم شرق استان گلستان یکم اسفند ماه با برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری مختلف به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: ساخت ورزشگاه گنبدکاووس به مساحت ۲۴ هکتار با گنجایش پنج هزار نفر تماشاچی، رختکن مجزا و زمین فوتبال استاندارد با ابعاد ۱۰۵ در ۶۸ متر و ساختمان‌های اداری مرتبط و همچنین پیست دوومیدانی ۶ خط، با تامین ۶۰۰ لوکس روشنائی و قابل توسعه به مجموعه ۱۵ هزار نفری از شهریور ماه سال ۱۳۸۷ آغاز شده است.

به گفته وی، این پروژه عظیم توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان اظهار کرد: این مجموعه برای شرق استان گلستان ساخته شده و ورزشکاران شرق استان از آن بهره‌مند می‌شوند.

پاشا بازدید از کورس قهرمانی سوارکاری را از دیگر برنامه‌های وزیر ورزش و جوانان در گنبدکاووس اعلام کرد و افزود: اطلاع رسانی این افتتاحیه در شهرهای اطراف نیز انجام می‌شود.