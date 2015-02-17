خسارت جدی دریک قدمی قطب بادام کشور/احتمال بالای سرمازدگی شکوفه ها

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمحال و بختیاری مهمترین مرکز تولید بادام کشور است به طوری که رتبه اول تولید بادام کشور را به خود اختصاص داده است.

درخت بادام در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری کاشته می شود اما برخی از مناطق استان را با توجه به گستردگی باغات بادام می توان قطب تولید این محصول دانست. شهرستان سامان از جمله این مناطق است که بیشترین محصول بادام استان در باغات این منطقه تولید می شود.

هنگامی که از سمت شهرکرد به سمت شهرستان سامان حرکت می کنیم، با طی مسافت حدود ۲۰ کیلومتر وارد شهرستان سامان می شویم و باغات گسترده بادام آغاز می شود.

شهرستان سامان این استان بیشترین باغات بادام استان چهارمحال و بختیاری را در خود جای داده است.

شهرستان سامان به نام شهر شکوفه های بهاری در استان چهارمحال و بختیاری شناخته شده است، این شهرستان یکی از قطب های کشاورزی و تولیدات محصولات باغی در سطح استان است که بیشترین تولیدات بادام و گردو و محصولات باغی استان در این شهرستان تولید می شود.

شهرستان سامان به واسطه تولید بادام مرغوب و با کیفیت وبیشتر از مناطق دیگر موجب شده استان چهارمحال و بختیاری قطب بادام کشور لقب گیرد.

همه ساله با ورود توده هوای سرد به کشور تنها دعای کشاورزان سرد نشدن هوا در این برهه از زمان است چرا که با سرد شدن هوا و بارش برف و باران بیشتر محصولات دچار خسارت و آسیب می شوند و صدمات وارد به محصولات کشاورزی موجب متضرر شدن کشاورزان می شود.

در اوایل سال جاری(فروردین) با ورود هوای سرد به استان بیش از 40 درصد باغات بادام در شهرستان سامان خسارت دیدند.

این اتفاق در حالی افتاد شکوفه های درختان بادام در خود فروردین ماه باز شده بود و هم اکنون نکته قابل توجه این است شکوفه های بسیاری از درختان میوه از جمله بادام در شهرستان سامان در ماه بهمن باز شده اند و تا فصل گرما مدت زمان بسیاری وجود دارد.

احتمال سرمازدگی این شکوفه ها آنقدر زیاد است که می توان وارد شدن خسارت بالا به باغداران این استان را به راحتی پیش بینی کرد.

زمستان همچنان ادامه دارد و ماه اسفند در پیش است و احتمال اینکه شکوفه ها درختان بتوانند تا ماه فروردین ماه دوام بیاورند بسیار کم است.

در حال حاضر بارش برف در مناطق کوهستانی در هفته جاری اتفاق افتاده است که طبق تجربیات سال های گذشته کاهش دما در پیش است و احتمال از بین رفتن شکوفه ها را بسیار افزایش داده است.

زمان نامناسبی شکوفه ها باز شده اند و این امر خبر بسیار بدی برای تمام باغداران این منطقه به حساب می آید زیرا زمستان تمام نشده وآب و هوا تا نوروز متغیر است و احتمال از بین رفتن شکوفه ها در پی سرمازگی بالاست یکی از باغداران منطقه سامان که شکوفه های درختان باغش باز شده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه گرم شدن هوا در این منطقه موجب باز شدن شکوفه ها درختان بادام شده است.

امیر مرادی تاکید کرد: زمان نامناسبی شکوفه ها باز شده اند و این امر خبر بسیار بدی برای تمام باغداران این منطقه به حساب می آید زیرا که زمستان تمام نشده است وآب و هوا تا عید نوروز بسیار متغیر است و احتمال از بین رفتن شکوفه ها در پی سرمازگی بسیار بالا است.

وی گفت: به نظر می رسد تولید بادام در باغاتی که شکوفه های انها باز شده است نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شود.

وی بیان کرد: باز شدن شکوفه ها و نبود حشرات نیز در بارور نشدن آنها تاثیر بالایی دارد و بارور نشدن و وجود احتمال سرما احتمال کاهش تولید بادام درختانی که شکوفه های انها باز شده است را بسیار افزایش داده است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: گرم شدن هوا در دیماه و بهمن ماه زمستان سالجاری در چهارمحال و بختیاری موجب باز شدن شکوفه های درختان بادام در این استان شده است.

سید طاهر نوربخش ادامه داد: شکوفه های درختان بادام بهارقام بادام سفید و بذری در این استان در پی گرم شدن هوا باز شده اند و اگرچه در فصل زمستان زیبایی خاصی ایجاد کرده اند اما احتمال سرمازدگی انها بالا است.

وی ادامه داد: در ماه آینده(اسفند) سرما خواهیم داشت و احتمال سرمازدگی این شکوفه ها بسیار بالا است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بر اساس آمار های سال گذشته سرمازدگی در فروردین ماه نیز برای درختان بادام ثبت شده است و این احتمال وجود دارد که در 25 فروردین نیز شکوفه درختان را سرما بزند.

وی گفت: به نظر می رسد سرما زدگی شدیدی در این استان در پیش رو است و احتمال کاهش تولید و خسارت به باغداران وجود داشته باشد.

تنها راهکار مبارزه با سرمازدگی در سال های آینده استفاده از ارقام بادام دیر گل است

وی بیان کرد: تنها راهکار مبارزه با سرمازدگی در سال های آینده استفاده از ارقام بادام دیر گل است.

وی گفت: یکی از مهمترین راهکارهای دیگر برای کاهش خسارت در پی سرمازدگی جلوگیری از شکوفه زنی زودهنگام درختان بادام است.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: تغذیه مناسب برای مقاوم شدن شکوفه ها نیز یکی دیگر از راهکارها است که این اقدام قبل از باز شدن شکوفه ها و متورم شدن شکوفه ها باید انجام شود.

نوربخش ادامه داد: روغن پاشی نیز یکی دیگر از راهکارها برای جلوگیری زودهنگام از شکوفه زنی درختان بادام است که باید باغداران به این مهم توجه بسیاری داشته باشند.

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گزارش از بهاره صمیمی