کود کمپوست روی دست تولیدکننده ماند/قیمت بالا یا نبود بازار فروش

به گزارش خبرنگار مهر، تولید ورمی کمپوست، فناوری استفاده از انواع خاصی از کِرم‌های خاکی است که این کرم‌ها با داشتن توان رشد و تکثیر بسیار سریع، انواع مواد آلی زائد، مزاحم و آلوده‌کننده‌ محیط را به یک کود آلی و با کیفیت ممتاز تبدیل می‌کنند. کود ورمی‌کمپوست نتیجه هضم طبیعی غذا در سامانه هاضمه کرم‌خاکی است و دوره رشد گیاه را به وسیله داشتن میکروارگانیسم و همچنین مواد آلی فعال و تسریع می کند. این کود ارگانیک نسبت به سایر کودها چندین برابر غنی شده است و می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد.

ورمی کمپوست در بهبود بافت خاک سه برابر کودهای آلی موثر است

یک کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی در خصوص فواید این کود گیاهی گفت: ورمی‌کمپوست در اصلاح فیزیکی خاک نقش به سزایی دارد و موجب سبک شدن آن می‌شود، بنابراین نیاز کمتری به آب دارد. همچنین کود ورمی‌کمپوست تقریبا فاقد بذر علف هرز است. این بذور تا حدودی در اثر فعالیت کرم‌ها از بین می‌رود.

سیما پودینه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که کود ورمی‌کمپوست فاقد بوی نامطبوع است که برای استفاده در فضای سبز بسیار مناسب است و نیز ماندگاری و کارآیی این کود در بهبود بافت خاک تا سه برابر سایر کود‌های آلی است، اظهار کرد: از سال ۹۱ که آموزش تولید کود ورمی کمپوست در استان آغاز شد، افراد زیادی به سمت تولید این کودها گرایش پیدا کردند و تولید این کود را در استان شروع کردند.

به دلیل این که بازار فروش مناسبی برای ورمی گکمپوست دیده نشده بود بعد مدتی کودهای تولیدی روی دست تولیدکنندگان ماند و بازاری برای ارائه آن پیدا نکردند.

وی ادامه داد: اما به دلیل این که بازار فروش مناسبی برای آن دیده نشده بود بعد مدتی کودهای تولیدی روی دست شان ماند و بازاری برای ارائه آن پیدا نکردند. این در حالی است که در جنوب کشور و استان تهران این نوع کود بازار فروش خوبی دارد.

این کارشناس با بیان این که در این مدت فرهنگ سازی برای استفاده از کودهای ورمی کمپوست در استان انجام نشد، گفت: هر کیلو کرم برای تولید کود ورمی کمپوست قیمتی معادل ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان دارد و این خاصیت را دارد که تا چهار برابر کود تولید می کند و به همین دلیل تولید کنندگان مجبور هستند زمینه تولید خود را گسترش دهند اما درعین حال تولیدات شان خریداری ندارد و تولید کنندگان تنها به دپو کردن محصولات تولیدی خود مشغول هستند بدون آن که خریداری باشد!

۸۰ درصد تولید کنندگان کود ورمی کمپوست در استان با شکست مواجه شدند

این کارشناس که در زمینه ترویج وآموزش تولید ورمی کمپوست هم فعال است در ادامه گفت: به جرات می توان گفت ۸۰ درصد افرادی که از سال ۹۱ به سمت تولید این کود در استان رفتند با شکست مواجه شدند و تولیدات شان فروشی نداشته است.

پودینه با بیان این که این کود به ویژه برای گلهای زینتی، گیاهان دارویی و باغ ها اثرات بسیار خوبی دارد، گفت: پیشنهاد می کنیم جهادکشاورزی، ترویج و حتی مرکز بهداشت با اطلاع رسانی به مردم و خصوصا کشاورزان در زمینه فواید بسیار این نوع کود آنان را برای خرید کودورمی کمپوست ترغیب کنند.

وی افزود: برگزاری کلاس های ترویجی در روستاها برای کشاورزان و آگاه سازی آن ها از فواید این کود غیر شیمیایی می تواند در استفاده بیشتر کشاورزان از این کود مطمین موثر باشد و در عین حال به اشتغال زایی در روستاها نیز کمک کند.

جواد موسوی یکی از تولید کنندگان کود ورمی کمپوست در شهرستان گرگان، کمک به تولید تغذیه سالم برای مردم را تنها هدف تولید کودورمی کمپوست عنوان کرد و به خبرنگار مهر، گفت: باتوجه به اینکه شغل اکثر مردم در استان گلستان کشاورزی است لذا استفاده از کود ورمی کمپوست می تواند در تولید محصول بیشتر و سالم تر بسیار تاثیر گذار باشد.

کارگاه های تولید کود ورمی کمپوست با مشکل عدم تخصیص تسهیلات مواجه هستند و با وجود اینکه کلیه اقدامات لازم برای اخذ تسهیلات صورت گرفت اما کارشناسان بانک طرح را فاقد توجیه اقتصادی عنوان کردند.

وی بیان کرد: در حال حاضر کارگاه های تولید کود ورمی کمپوست با مشکل عدم تخصیص تسهیلات مواجه هستند و با وجود اینکه کلیه اقدامات لازم برای اخذ تسهیلات صورت گرفت اما کارشناسان بانک طرح را فاقد توجیه اقتصادی عنوان کردند لذا پرونده دو سال است در بانک معلق مانده و موفق به دریافت تسهیلات نشده ایم.

کود ورمی کمپوست در زمان خشکسالی، توصیه کارشناسان است

این تولید کننده ورمی کمپوست افزود: با توجه به اینكه خشكسالی های اخیر تهدید بزرگی برای كشاورزی استان است استفاده از كود های ورمی بسیار توصیه می شود چرا که این کود رطوبت بیشتری را در خود نگه می دارد و باعث کاهش یافتن تعداد دفعات تشنگی گیاه و یا محصول می شود و ما امیدوار هستیم اطلاع رسانی و ترویج بیشتر در خصوص استفاده کشاورزان از این نوع کود صورت گیرد تا تولیدات ما هم به فروش برسد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان هم در گفتگو با مهر در رابطه با وضعیت تولید ورمی کمپوست در استان گفت: ورمی کمپوست کود نیست بلکه تنها مواد آلی خاک را زیاد می کند و چون ازت آن بالا نیست تنها به تقویت خاک کمک می کند.

قیمت بالای فروش کود ورمی کمپوست علت شکست این طرح در استان است

مختار مهاجر افزود: هر کیلو تولید ورمی کمپوست بین هشتاد تا ۱۰۰ تومان هزینه دارد واین در حالی است که فروش این کود هر کیلو ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومان است که این قیمت برای خریدار که کشاورز است و مجور است در هر هکتار دو تا چهار تن کود ورمی استفاده کند به صرفه نیست.

علت شکست خوردن این طرح در استان قیمت بالای فروش آن و عدم تناسب قیمت تمام شده و قیمت فروش است.

وی بیان کرد: علت شکست خوردن این طرح در استان قیمت بالای فروش آن و عدم تناسب قیمت تمام شده و قیمت فروش است که تا این قیمت اصلاح نشود نمی توان به اصلاح وضعیت ورمی کمپوشن در استان امیدوار بود.