انتقاد از دولت در راستای عزت، اقتدار و پیشرفت ملت ایران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت روحانی با مشی اعتدال فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون با عنایت به وضعیت ایران در رابطه با مذاکرات در شرایط حساسی قرار دارد، از یک سو در مذاکرات حساس هسته‌ای باید منافع ملی را کاملا حفظ کند و از سوی دیگر در داخل تحت فشار نیروهای منتقد قرار گرفته است.

به همین دلیل به سراغ یکی از اهالی علم و اندیشه رفتیم تا صحبتی با وی در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید، نحوه مذاکرات با آمریکا و ارتباط این دولت با مراجع و روحانیون داشته باشیم.

مهر: عملکرد دولت تدبیر و امید را طی دو سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

حجت الاسلام محسن غرویان: به نظر من انگیزه دولتمردان برای پیشرفت کشور و تحقق بخشیدن به وعده‌هایی که رئیس جمهور به مردم دادند قوی بود و تلاش خودشان را انجام دادند که در امور اقتصادی و مسائل سیاسی بخصوص دیپلماسی خارجی فشار روی مردم را کم کنند.

موفقیت‌هایی هم بدست آمده، نرخ تورم کاهش یافته، ثبات قیمت‌ها بهتر شده و آشفتگی در بازار طلا و ارز بطور نسبی کنترل شده است.

مسائل دیپلماسی خارجی موفقیت‌های زیادی بدنبال داشته است، اگر چه در برابر اراده دولت موانع زیادی چه در داخل و چه در خارج وجود داشته، اما نتیجه می‌گیریم آنچه مهم است روند رو به رشد اقدامات دولت است که به نظر من نمره خوبی باید به دولت تدبیر و امید داد.

روحانیت چگونه می‌تواند در دولت نقش آفرینی کند؟ نقش نظارتی، نقادی و یا هدایتگرانه داشته باشد؟

این دولت مانند دولت‌های گذشته دولت اسلامی است و دولت اسلامی باید رابطه تنگاتنگی با حوزه روحانیت و مراجع داشته باشد و روحانیت هم این دولت و نظام را از خود می‌داند و در رأس نظام یک مجتهد عالی مقام و ولی فقیه است.

بزرگان دینی دیگر هم این دولت را کمک می‌کنند چون دولت ابزاری است برای تحقق دیانت؛ سیاست هم از دیانت جدا نیست بنابراین روحانیون در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجرایی می‌توانند نقش آفرین باشند.

محققین، نویسندگان و گویندگان مذهبی می‌توانند در راستای تحقق اهداف دولت تئوری‌پردازی کنند، البته سطح و لایه روحانیون مختلف است، آنانی که اهل فکر و اندیشه هستند باید با فکر و اندیشه در مورد پایه‌های فکری اعتدال و مسائل بانکداری، اقتصاد و... در اجرای سیاست‌های دولت نقش آفرین باشند.

همچنین تئوری پردازی‌هایی در مورد مذاکرات هسته‌ای لازم است که روحانیون می‌توانند اتاق فکر دولت باشند، در بدنه اجرایی دولت هم روحانیون در وزارتخانه و سایر ادارات نقش آفرین هستند.

همه نقش‌های نظارتی، نقادی و هدایتگری را روحانیون باید در جای خود ایفا کنند، جایی که احتیاج به انتقاد است در راستای پیشرفت نظام و بصورت دلسوزانه نقد کنند، منتقدین نباید عصبانی شوند و از ادبیات و الفاظ تند استفاده کنند.

مراجع انتقاد می‌کنند و این انتقاد مراجع بجاست، در برخی موارد نظارت وظیفه علماست و تا نظارت نباشد نوبت به انتقاد نمی‌رسد، زیرا علما اخبار دولت و کشور را رصد می‌کنند.

هدف از همه این اقدامات نظارتی یا انتقادات باید پیشرفت کشور و نظام اسلامی برای عزت، اقتدار و پیشرفت ملت ایران باشد.

نقش روحانیت در حمایت از دولت تدبیر و امید چیست؟

مهم‌ترین نقش روحانیون در حمایت از دولت در واقع این است که پشتوانه فکری و دینی مذهبی برای دولت باشند و همراهی با ملت داشته باشند و پایه‌های فکری - مذهبی سیاست‌های دولت را برای مردم تبیین کنند.

روحانیون چون با علم دینی آشنا هستند و فقه، فلسفه کلام و مبانی دینی دست آن‌هاست می‌توانند تذکرات لازم را به دولتمردان بدهند و اگر مشاهده می‌کنند دولت در برخی مسائل ممکن است از آموزه‌های دینی فاصله بگیرد تذکر دهند، البته این انتقاد باید دلسوزانه باشد نه از روی عناد و دشمنی.

انتقاد‌ها برای تضعیف دولت نباشد، بلکه در جهت تقویت دولت باشد، و در حال حاضر رئیس جمهور یک شخصیت مجتهد، عالم و در لباس روحانیت است و این لباس سربازی امام زمان(عج) است.

دیدگاه شما نسبت به مذاکرات ایران و آمریکا چگونه است؟

دیدگاه مثبتی به مذاکرات دارم و مقام معظم رهبری هم مکرر پشتیبانی کردند و اصل مذاکره و تیم مذاکره کننده را تأیید کردند و برای آنان دعا کردند. این‌ها نشان دهنده این است که اصل مذاکره مورد تأیید مقام معظم رهبری است و ملت هم بدنبال مقام معظم رهبری اصل مذاکرات را تایید می‌کنند.

اصل مذاکره بر اساس مبانی فقی و دینی است، آنچه مهم است اینست که مذاکره با دقت و احتیاط لازم صورت بگیرد که منافع، مصالح، اقتدار و احترام ملت ایران حفظ شود.

باید در مذاکرات حقوق هسته‌ای ایران حفظ شود و تحریم‌هایی که ظالمانه علیه ملت ایران توسط اروپا و آمریکا اعمال شده برداشته شود و در واقع این‌ها اهداف مذاکره و در جهت مصالح اکثریت ملت است.

عده‌ای معتقدند دولت در برخی موارد برخلاف دیدگاه مراجع رفتار کرده است، آیا از دید شما این مسئله صحت دارد؟

من این را اعتقاد ندارم و تا الآن برنامه‌ای ندیدم که دولت تدبیر و امید بر خلاف نظر مراجع اقدامی کرده باشد، این‌ها شایعاتی است که عده‌ای تندرو‌ علیه دولت می‌سازند، البته مراجع هم یک نظر واحد ندارند.

دولت در مسائل دینی و مذهبی موظف است نظرات مقام معظم رهبری را ملاک قرار دهد، چون از نظر مبانی فقهی نیز ولایت فقیه و قانون اساسی بسیار مهم است.

آنچه در نظام ما باید تبعیت بشود نهایتا نظرات ولی فقیه است، در بسیاری از این مسائل مراجع دیگر هم فتوایشان نظر مقام معظم رهبری است، اگر اختلاف فتوا وجود داشته باشد آنچه برای دولت حجیت قانونی دارد نظر مقام معظم رهبری است.

عملکرد وزارت ارشاد را در دولت تدبیر و امید طی این دوسال چگونه می‌بینید؟ آیا وزارت ارشاد بر اساس فتوای مراجع عمل می‌کند؟

عده‌ای شایعاتی علیه وزارت ارشاد در جامعه پخش می‌کنند که این کار در راستای تضعیف دولت و رسیدن به اهدف خودشان است؛ این افراطیون فشار را به وزارت ارشاد می‌آورند که از طریق وزیر به رئیس جمهور فشار آورند.

اینکه وزارت ارشاد برخلاف نظر مراجع عمل می‌کند واقعیت ندارد، البته ناگفته نماند که در بعضی امور مراجع دیدگاه‌های یکسان ندارند.

این گونه نظرات که وزارت ارشاد برخلاف نظر مراجع رفتار می‌کند شایعه سازی برای ایجاد جو منفی در بین مردم نسبت به دولت است برخی مجوزهایی هم که وزارت ارشاد داده است باید با دقت بررسی شود.

وزارت ارشاد کار‌هایش بر اساس فتوای فقهی مقام معظم رهبری است و اصل موسیقی هم به فتوای رهبری و امام حرمت ندارد، مگر اینکه نوع ریتم و آهنگ و متن مناسب مجالس گناه و معصیت باشد.

ارتباط دولت تدبیر و امید را با مراجع چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ارتباط دولت و معاونین رئیس جمهور و وزیران را با مراجع مثبت دیده‌ام، وزیران طی سفرهایی که به قم می‌آیند با مراجع دیدار دارند؛ حتی دولت و رئیس جمهور در قم دفتری دارند که رئیس دفتر هم استاد و فاضل حوزوی است که عضو مجلس خبرگان رهبری است و مطالبات و دیدگاه‌هایی که دولت و مراجع در مورد همدیگر دارند، منتقل می‌کند.

بعضی مراجع سیاسی هستند، برخی در مسائل اجتماعی حضور دارند، نمی‌شود برای همه مراجع یک گونه صحبت کرد ولی مراجعی که در صحنه هستند مخالفتی ندیدم و گاهی تذکرات بجایی می‌دهند که دولت هم گوش می‌دهد.

چندین جلسه با وزیر امور خارجه، معاون ایشان، مشاور فرهنگی رئیس جمهور و وزیر اطلاعات داشتیم، و فضلا و مدرسین حوزوی نظرات خود را در یک فضای صمیمی مطرح کردند.

صحبت پایانی شما در راستای کنار گذاشتن اختلافات چیست؟

صحبت پایانی این است که همه قدرت ما در وحدت ما است و در مصاحبه‌ها و مقالات نباید به اختلافات دامن بزنیم، باید جهت گیری تمام تلاش‌ها و اقدامات ما ایجاد وحدت و الفت بیشتر بین بزرگان کشور باشد و نباید آتش اختلاف را شعله‌ور‌ کنیم که این به ضرر نظام و ملت است.

امیدواریم همه روحانیون و فضلا روز به روز برای اتحاد و وحدت بیشتر حرکت کنند و اختلافات را کنار بگذارند و عزت اسلامی و اقتدار ایران در جهان امروز خودش را بیشتر نمایان کند.

گفتگو: مژگان فرهنگیان