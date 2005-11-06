گردهمايي فرماندهان نيروي زميني ارتش برگزار مي ‌شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي نيروي زميني ارتش، امير سرتيپ كيومرث حيدري معاون هماهنگ كننده نيروي زميني ارتش در نشستي با اعلام اين خبر مهمترين هدف برگزاري اين همايش را تبيين اهداف نيروي زميني براي افزايش و ارتقاي هر چه بيشتر توان دفاعي اين نيرو و نيز آگاهي فرماندهان رده هاي مختلف از آخرين دستاوردها و توانمندي هاي تسليحاتي و صنعتي نيروهاي مسلح و حفظ ياد و خاطره فرماندهان شهيد نيروي زميني ارتش عنوان كرد.
امير حيدري اهداف ديگر برگزاري اين همايش را ايجاد هماهنگي بيشتر بين يگانهاي رزمي، پيشتياني رزمي و ستادي و برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت نيروي زميني و بهره برداري بهينه و علمي از دستاوردهاي رزمايش بزرگ و همچنين تبيين راه هاي انتقال ارزشهاي دفاع مقدس و ارتقا روحيه معنوي و سلحشوري در يگان ها اعلام كرد.
اين همايش با حضور فرماندهان يگان هاي عمده نيروي زميني ارتش در مرقد مطهر امام خميني (ره) و تجديد ميثاق با آرمان هاي آن امام عظيم الشان در روز سه شنبه 17 آبان آغاز خواهد شد و در همين روز مزار شهداي گرانقدر هشت سال دفاع مقدس توسط بالگردهاي هوانيروز و فرماندهان يگان هاي اين نيرو گلباران مي شود.
نظر شما