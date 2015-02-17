سعید احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تیم ملی پیش از شرکت در مسابقات دیویس کاپ منطقه آسیا و اقیانوسیه تصریح کرد: بعد از ۶ هفته حضور بازیکنانم در مسابقات فیوچرز کیش، اردوی 10 روزه ای در مالزی داشتیم که خوشبختانه با شرایط آب و هوایی آن منطقه هم آشنا شدیم.

وی افزود: در حال حاضر نیز در مسابقات فیوچرز کیش حضور داریم و ۵ روز قبل از دیویس کاپ به اندونزی اعزام می شویم. نسبت به گذشته شرایط بهتری داریم. اگرچه شرایط آب و هوایی سخت است و آنها از امتیاز حضور تماشاگر هم برخوردارند اما ما نیز وضعیت بدی نداریم. اندونزی تیم خوبی است و چند مهره کلیدی دارد ولی معتقدیم غیر قابل شکست نیست.

انتقادهای مغرضانه فقط آرامش تیم ملی را بر هم می‌زنند

سرمربی تیم ملی تنیس با گلایه از انتقاد برخی افراد از تیم ملی عنوان کرد: دوستانی هستند که کارشان فقط انتقاد از تیم ملی است. قول می دهم بهترین عملکرد را در آن سه روز مسابقه داشته باشیم. مربیانی هستند که فکر می کنند باید در تیم ملی باشند و به جز منافع شخصی چیز دیگری نمی بینند.

وی ادامه داد: حتی یک بار ندیدم آنها که انتقاد می کنند سر تمرین تیم ملی بیایند و به من مشورت بدهند و چند ایده جدید ارائه دهند. فقط به بازیکنان من زنگ می زنند و قصد تخریب دارند. خواهش می‌کنم که منتقدان رودررو حرف هایشان را بزنند. انتقادها ارزشمند است اما امیدوارم بتوانم جواب آنها را در زمین مسابقه بدهم. ما بازی به این مهمی در گروه 2 دیویس کاپ داریم و این انتقادات مغرضانه فقط آرامش تیم را بر هم می زند.

ارزان نیستم،با دلم کار می کنم

وی با اشاره به ریاست مجدد شایسته در فدراسیون تنیس بیان کرد: خوشبختانه با بازگشت شایسته آرامش به تنیس برگشت. متاسفانه یکی از افراد عنوان کرده که احمدوند چون مربی ارزانی است فدراسیون با او کار می کند. من همین جا اعلام میکنم که من حاضرم برای تیم ملی پول هم از جیبم خرج کنم و سرم را هم بدهم. ارزان نیستم بلکه با دلم کار می کنم.

سرمربی تیم ملی تنیس در پایان خاطرنشان کرد: من و شاگردانم توجهی به این حرف ها نداریم. ما کار خودمان را می کنیم. امیدوارم بتوانیم با نتیجه ای خوب پاسخ این انتقادها را بدهیم.