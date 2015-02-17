به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت‌الاسلام‌ عبدالله واحدی در نشستی با چند تن از متولیان موقوفات استان افزود: موقوفات امانت‌هایی در اختیار ماست که نزد ما به ودیعه گذاشته شده و خداوند به ما توفیق عنایت فرموده به‌عنوان متولیان امر سعی کنیم در نگهداری و حفظ آن کوشا باشیم.

وی، قرآن را یکی از این امانات عنوان کرد که سازمان اوقاف و امور خیریه بدان پرداخته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تأکید کرد: برگزاری مسابقات قرآن و حفظ آن محور فعالیت‌هایی است که در این رابطه انجام می‌شود.

واحدی، آستان امامزادگان و بقاع متبرکه را یکی دیگر از امانات الهی نامید که توفیق خدمتگزاری در آن‌ها به این سازمان عطا شده است و گفت: اموال و املاک موقوفه‌ای که توسط واقفان خیراندیش در اعصار مختلف وقف‌شده امانات دیگری است که به‌عنوان ودیعه در اختیار متولیان امر قرارگرفته است.

سازمان اوقاف یک بنگاه اقتصادی برای انجام کارهای فرهنگی است

وی سازمان اوقاف و امور خیریه را به سبب وجود این امانات و ظرفیت‌های موجود در زمینه موقوفات، سازمانی دینی، مذهبی و فرهنگی نامید و خاطرنشان کرد: این سازمان به‌واسطه پراکندگی نیات مختلفی که در وقف نامه‌هاست، سازمانی اجتماعی و خدماتی نیز هست.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان کمک به ایتام، فقرا و نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه بر اساس نیات واقف را ازجمله دلایل اجتماعی و مردمی بودن این سازمان دانست.

واحدی حضور در بخش‌های اقتصادی و فعالیت سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه‌های صنعت و معدن، کشاورزی، باغداری، تجارت و مسکن را نیز مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: این سازمان یک بنگاه اقتصادی برای انجام کارهای فرهنگی است.

ایجاد فضای سبز در محوطه بیرونی ارمیای نبی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود نیز در این نشست از ایجاد فضای سبز و کاشت درخت در محوطه بیرونی بقعه ارمیای نبی خبر داد و افزود: با توجه به رویکرد ویژه فرماندار شهرستان میامی در خصوص گردشگری مذهبی مقرر شد تا ضمن ایجاد فضای سبز در اطراف این بقعه برای اقامت زائرین این بقعه نیز هرچه سریع‌تر اقدامات لازم صورت پذیرد.

سید مصطفی مجیدی افزود: همچنین قرار شد تا اعتبارات لازم برای ایجاد فضای سبز در محوطه بیرونی این بقعه از محل طرح هادی روستایی تأمین شود.

وی از توافق اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود با اداره جهاد کشاورزی شهرستان میامی در خصوص ایجاد فضای سبز و کاشت درخت در محوطه بیرونی بقعه ارمیای نبی خبر داد و افزود: طبق این توافق‌نامه مقرر شد تا اداره جهاد کشاورزی شهرستان میامی در زمینه فنی و کارشناسی کمک‌های لازم را انجام دهد و همچنین بخشی از اعتبار مورد نیاز در این خصوص را تأمین کند.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد این اقدامات بتواند بر رونق گردشگری مذهبی و ارتقاء سطح رفاهی بقعه متبرکه ارمیای نبی شهرستان میامی منجر شود.

مجیدی با یادآوری اینکه ۳۳ تن از پیامبران الهی در کشور عزیز ما مدفون‌شده‌اند که از این تعداد سه تن در شهرستان‌های شاهرود و میامی مدفون هستند، افزود: ارمیای نبی یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل بوده که در روستای ارمیان میامی محل زیارت مردم است.

وقف اموال در راه رفع نیازهای زائران رضوی در جامعه ترویج شود

مدیر حوزه علمیه دامغان نیز گفت: امروز باید بیش از هر زمان دیگری، وقف اموال در راه رفع نیازهای زائران رضوی در جامعه ترویج شود.

حجت‌الاسلام‌ احمد عالیشاهی اظهار داشت: وقف یکی از کارهای حسنه‌ای است که امروز نیاز جامعه ایرانی محسوب می شود؛ قبل از اسلام هم در دنیا مسئله وقف وجود داشته و در دین مبین اسلام هم روی مسئله وقف تأکید شده است.

وی تصریح کرد: هم در آیات و هم در روایت‌های دینی، روی این موضوع بحث شده است و هم در سیره پیغمبر و اهل‌بیت (ع) مسئله وقف وجود دارد.

مدیر حوزه علمیه دامغان افزود: اهل‌بیت (ع) گاهی اموال خود را برای برطرف کردن نیازهای افراد محروم وقف می‌کردند و امیرالمؤمنین (ع) در ۲۵ سال خانه‌نشینی خود، چاه‌های زیادی حفر و آن را وقف کردند.

وقف یکی از مسیرهای ارزشمند رسیدن به باقیات و صالحات است

عالیشاهی اضافه کرد: خود حضرت زهرا (س) موقوفات زیادی داشتند و سایر ائمه هم وقف‌های بسیاری تقدیم مردم کردند و وقف یکی از مسیرهای ارزشمند رسیدن به باقیات و صالحات است.

وی تصریح کرد: وقتی انسان می‌میرد، پرونده اعمالش بسته می‌شود؛ مگر برای کسانی که موقوفه به‌جای گذاشته‌اند و این‌ها ازجمله کسانی هستند که پرونده اعمالشان باز است.

مدیر حوزه علمیه دامغان افزود: کسانی که زمین، باغ یا ملکی را برای استفاده‌های عام‌المنفعه قرار داده‌اند، تا وقتی که آن موقوفه باقی است و دیگران از آن استفاده می‌کنند، اجر و ثواب برای آن شخص در نامه اعمالش ثبت می‌شود.

عالیشاهی ادامه داد: هر ساله زائران زیادی از راه‌های استان سمنان عبور می‌کنند و وقف اموال برای خدمات‌رسانی به این زائران که اینک از طریق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان پیگیری می‌شود، امر شایسته‌ای است که باید همه کمک کنند اجرایی شود.

طرح میقات‌الرضا(ع) به منظور ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به زائران حرم مطهر رضوی در شش استان منتهی به مشهد مقدس شامل سمنان، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی اجرا می‌شود.

همایش ملی میقات‌الرضا(ع) نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بهمن امسال در سمنان برگزار شد.