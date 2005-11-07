به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازپايگاه اينترنتي محيط ، نويسنده سرمقاله روزنامه الثوره چاپ سوريه خواستار آن شد تا يك مرجع قانوني - جنايي بين المللي يا منطقه اي بر فعاليت دتليو مهليز رئيس كميته تحقيق بين المللي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان در مورد همكاري هاي دمشق با اين كميته نظارت كند.

فايزالصائغ در اين باره نوشت : آيا بهترنيست كه اين مرجع قانوني- جنايي بين المللي يا منطقه اي خواه عربي يا لبناني بر روند همكاري سوريه با كميته داوري بازنگري كند به ويژه دروقتي كه سوريه براي ارائه همكاري اعلام آمادگي كرده است.

درادامه اين نوشتار آمده است :چه پيش خواهد آمد اگر آقاي مهليز پس ازهمكاري كامل سوريه از روي عمد گزارش دهد كه دمشق با وي همكاري نكرده و بارديگر دربرابر شوراي امنيت ادعاي عدم همكاري يا همكاري نامطلوب سوريه را عنوان كند؟

درادامه اين مقاله با زيرسوال بردن گزارش مهليزعنوان شد اين گزارش ساختگي يك قاضي آلماني است كه درمورد مقبوليت و جايگاه وي در آلمان و همچنين درخصوص روابطش با مراكز تحقيقاتي آمريكايي نيز شك و ترديد وجود دارد.

اين روزنامه همچنين اين سوال را مطرح كرد كه چرا هويت ديگر قضات اين كميته تحقيق فاش نمي شود ؟

شايان ذكراست، مهليزطي ارائه گزارشي درتاريخ 20 اكتبر( 28 مهر ماه) به شوراي امنيت تاكيد داشت اسناد ومداركي دردست دارد كه بيانگر دست داشتن دستگاه امنيتي سوريه و لبنان درعمليات ترور حريري طي عملياتي درفوريه ( بهمن ماه ) گذشته در بيروت است.

اين درحالي است كه اخيرا اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه 1636 را به تصويب رساندند.

براساس اين قطعنامه سوريه موظف است تا با كميته تحقيق بين المللي همكاري كامل كند.