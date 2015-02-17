طرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای حذف ۴ صفر از واحد پول ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمیدرضا رمضی مبتكر طرح با اشاره به کاهش ارزش پول رایج کشور (ريال فعلي) ، ‌گفت: در حال حاضر ارزش ریال فعلي چنان کاهش یافته است که برای خرید یک نان سنگک مبلغی حدود د ۱۰ هزار واحد پول (۱۰ هزار ریال) رایج کشور باید پرداخته شود. از سوي ديگر ارزش ریالی فعلی در برابر ارزهای خارجی به حد تاسف باری کاهش یافته است به گونه ای که یک پوند انگلیس افزون بر ۵۳ هزار ریال است. این امر علاوه بر آسیب رسیدن به وجهه بین المللی ایران،‌ تاثیرات روانی منفی در جامعه بر جای گذاشته است.

رمضی، وجود اعداد با رقم ها زياد در اسناد رسمی و بانکی را از دیگر مشكلات ايجاد شده توسط بي ارزش شدن ريال فعلي دانست و ادامه داد: نگاشت اعداد با رقم ها زياد در اسناد رسمی و یا بانکی سبب مشکلات عدیده از جمله صرف زمان و هزينه زياد شده است .

مجری طرح به اجرای مطالعاتی ميداني در خصوص کاهش ارزش پول ملی در شهرهای مختلف اشاره کرد و یادآور شد: نتيجه اين مطالعات نشان مي دهد كه در شهر تهران از هر ۱۰ نفر رهگذر ۳ نفر آنها حاضرند كه خم شوند و اقدام به برداشتن اسکناس هزار ریالی نمايند كه روي زمين افتاده است. اين ميزان در شهرهاي ديگر چندان بيشتر از تهران نيست.

وی نتایج این مطالعات را حاکی از بی ارزش شدن پول کشور دانست و خاطر نشان کرد: در این راستا طرحی در جهت حذف ۴ صفر از واحد پول ارائه دادیم که اجرای آن نه تنها تورم زا نیست بلکه برای کشور نیز درآمدزا خواهد بود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بیان جزئیات این طرح پرداخت و افزود: در اين طرح ريال (جديد) بعنوان واحد پول پاي برجا خواهد بود. ولي ارزش هر یک ریال جدید برابر ۱۰ هزار ریال فعلی تعیین شده است. به عبارت دیگر ۴ صفر از واحد پولي حذف می شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس هر اسکناس هزار تومانی (۱۰۰۰۰ ريالي فعلی) به صورت غیر رسمی همان هزار تومان باقی می ماند ولی این اسکناس هزار تومانی یک ریال جدید می شود. و چون واحد غیر رسمی تومان به ارزش خود باقی می ماند هیچ گونه مشکلی از نظر تطبيق پول جديد و قديم برای مردم پيش نخواهد آمد و مهمتر از همه هیچ گونه بار روانی منفی در پی نخواهد داشت. زيرا ارزش تومان که یک واحد غیر رسمی است و مردم با آن زندگی و خرید می کنند، حفظ خواهد شد.

رمضی ادامه داد: مردم می توانند با همین تومان فعلی خرید و فروش کنند در حالی که هزار تومانی فعلی آنها تبدیل به یک ریال جدید می شود.

وی با تاکید بر اینکه پول خرد در همه کشورها اهمیت چندانی ندارد، توضیح داد: پول خرد کشور تامدتی تومان خواهد بود و برای تطبیق بهتر قیمت ها می تواند تا مدتی به صورت اعشار بر روی اجناس نوشته شود. مثلا ۱.۲۰۰ که همان قیمت هزار و ۲۰۰ تومان است و اگر ممیز در نظر گرفته نشود ، همان ۱۲۰۰ خوانده می شود.

مجری طرح به مزایای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: با تورم ۲۶ درصدي هر ۱۰ سال قیمت‌ها ۱۰ برابر خواهد شد که با توجه به واحد ریالی رایج در کشور ، ادامه روند فعلي بار روانی منفی به جامعه تحمیل خواهد شد. که این طرح در تعدیل این بار روانی موثر خواهد بود.

وی ارائه این طرح را در راستای درخواست رئیس جمهور از اساتید دانشگاه برای کمک به حل مشکلات جامعه و اعتلای ارزش پول و رونق اقتصادی دانست و ادامه داد: این طرح به نهاد ریاست جمهوری، شورای پول و اعتبار و بانک مرکز ارائه شده و جلساتی نيز در این زمینه با مسئولان بانک مرکزی انجام شده است.

مجری طرح نداشتن اثرات تورمی و سهولت در توجیه مردم و تطبیق پذیری پول رایج با پول جدید را از ویژگیهای این طرح ذکر کرد و یادآور شد: این طرح درآمد زا است و منافع در خور توجهی برای دولت و ملت خواهد داشت ضمن آنکه هزینه اجرایی آن در مقایسه با درآمدزایی آن بسیار اندک است.

رمضي در مورد درآمدزا بودن طرح كفت: اين موضوع نكته كليدي طرح است كه در صورت اقدام دولت براي اجراي آن، درآمدزا بودن طرح با جزئيات كامل تشريح خواهد شد.