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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۹:۱۲

سفر استانی رئیس قوه قضائیه/۲

جزئیات سفر رئیس قوه قضائیه به لرستان

جزئیات سفر رئیس قوه قضائیه به لرستان

رئیس قوه قضائیه پس از ورود به فرودگاه خرم آباد، جزئیات سفر خود را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی دقایقی قبل پس از ورود به فرودگاه خرم آباد در جمع خبرنگاران، گفت: در این سفر مثل سفرهای مشابه، غرض اصلی رسیدگی به وضعیت دستگاه قضایی در استان است. همچنین وضعیت دادگستری و سازمان های تابعه را هم رصد می کنیم و امیدواریم بتوانیم مشکلات استان را برطرف کنیم.

وی افزود: تلاش ما این است که تسهیلاتی را برای مردم این استان به عنوان خادمان مردم ولایت پرور و ولایت مدار ارائه کنیم.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: حضور در همایش ویژه شهدا، دیدار با روحانیت، جلسه با نخبگان، حضور در شورای اداری استان، دیدار با کارمندان و کارکنان دستگاه قضایی و گوش دادن به مشکلات بخشی از برنامه های این سفر است. امیدواریم در پایان این سفر پیامی را به عنوان خدمتگذاری به مردم این استان شهیدپرور داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی همراه با مسئولین قضایی بعد از فرودگاه به سمت گلزار شهدا حرکت کرد.

کد مطلب 2499215

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