طالبان خواستار افزايش حملات عليه نيروهاي خارجي در افغانستان و عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، ملامحمد عمر سركرده طالبان كه حكومت وي در اواخر سال 2001 در حمله آمريكا به افغانستان سقوط كرد در بيانيه اي كه به خبرگزاري ها درقندهارارسال شد اعلام كرد كه طالبان حملات خود را به نظاميان آمريكايي افزايش خواهد داد و اينكه پيروزي نزديك است .



دراين بيانيه ملاعمر ازملت مسلمان افغانستان خواست كه نااميد نشوند و به جهاد عليه نظاميان متجاوزگر آمريكايي بپيوندند .



اين بيانيه كه از دفتر مطبوعاتيش فاكس شد با اعلام اين مطلب كه پيروزي نزديك است خاطر نشان مي كند كه جهاد يعني استفاده از اسلحه ، پول وقلم عليه دشمن .



ملا عمردر اين بيانيه از مردم افغانستان خواتس تا با جان ، مال و قلم خود به جهاد عليه نيروهاي اشغالگر بپيوندند .



دراين بيانيه كه به مناسبت عيد فطر ارسال شد از عراقيها خواسته شده است به جهاد خود عليه نيروهاي كافر آمريكايي ادامه دهند .



" هر عراقي بايد به مبارزه عليه آمريكاييها بپيوندد " .



گفتني است كه آمريكا براي سر ملا عمر و اسامه بن لادن رهبر القاعده چندين ميليون دلارجايزه تعيين كرده است .